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Vitalii Rozkariaka
Как бы
пропагандистские СМИ не старались разрушить молву о польско-украинской дружбе,
им это не удастся, ведь из 8 миллионов беженцев, прибывших в соседнюю страну,
половина оставшихся там жить, смогла успешно адаптироваться и наладить, казалось
бы, навсегда испорченную жизнь. Несмотря на вызовы, с которыми пришлось
столкнуться Инне Чернокнижной, передает издание "Выборча", она смогла преодолеть
собственные страхи и приспособиться к жизни за границей. Сейчас она говорит,
что беженцы, несмотря ни на что должны жить, ведь именно им необходимо будет
отстраивать страну. Так женщина думает лишь сейчас, а ведь еще несколько
месяцев назад, признается она, приходилось плакать в общественном туалете,
который нужно было убрать.
фото тематическое, из открытых источников
Инна была
начальником отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевской громады Днепропетровской
области. Во время общения с журналистом издания, она неоднократно вспоминала о
своей деятельности, показывала различные видео и фото, говорила об организации
концертов и вспоминала мирной жизни.
Когда российское
вторжение заставило женщину выехать в Польшу, а после и вовсе сменить профессию
на уборщицу, ей в голову пришла идея создать "Клуб поддержки для женщин с
Украины". Данная "организация" действует и сейчас, в Катовице. Инна создала и
танцевальных коллектив, с ним она неоднократно выступала в Катовице в знак
благодарности полякам. В этом ей помог Bażantowo Foundation – польский благотворительный фонд. Чуть
позже он помог вернуться беженке к прежней профессии, предложив неплохую
должность. Теперь Инна не только учредительница "Женского клуба", но и
сотрудница международного фонда, который помогает украинцам в том числе.
Напомним, ранее
мы сообщали, что российская пропаганда вышла на новый уровень, начав выпускать
поддельные выпуски западных журналов.
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