Как бы пропагандистские СМИ не старались разрушить молву о польско-украинской дружбе, им это не удастся, ведь из 8 миллионов беженцев, прибывших в соседнюю страну, половина оставшихся там жить, смогла успешно адаптироваться и наладить, казалось бы, навсегда испорченную жизнь. Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться Инне Чернокнижной, передает издание "Выборча", она смогла преодолеть собственные страхи и приспособиться к жизни за границей. Сейчас она говорит, что беженцы, несмотря ни на что должны жить, ведь именно им необходимо будет отстраивать страну. Так женщина думает лишь сейчас, а ведь еще несколько месяцев назад, признается она, приходилось плакать в общественном туалете, который нужно было убрать.

фото тематическое, из открытых источников

Инна была начальником отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевской громады Днепропетровской области. Во время общения с журналистом издания, она неоднократно вспоминала о своей деятельности, показывала различные видео и фото, говорила об организации концертов и вспоминала мирной жизни.

Когда российское вторжение заставило женщину выехать в Польшу, а после и вовсе сменить профессию на уборщицу, ей в голову пришла идея создать "Клуб поддержки для женщин с Украины". Данная "организация" действует и сейчас, в Катовице. Инна создала и танцевальных коллектив, с ним она неоднократно выступала в Катовице в знак благодарности полякам. В этом ей помог Bażantowo Foundation – польский благотворительный фонд. Чуть позже он помог вернуться беженке к прежней профессии, предложив неплохую должность. Теперь Инна не только учредительница "Женского клуба", но и сотрудница международного фонда, который помогает украинцам в том числе.

Напомним, ранее мы сообщали, что российская пропаганда вышла на новый уровень, начав выпускать поддельные выпуски западных журналов.

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