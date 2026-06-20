Чому розгорівся скандал між Польщею та Україною: до чого тут вибори

Справжня політична війна в Польщі зараз точиться за правий електорат. Якщо раніше за польських правих беззастережно змагався ПіС, то зараз за цей самий електорат змагаються одразу три політичні сили: крім ПіСу, це ще дві конфедерації, які динамічно перетягують на себе електорат гучними емоційними заявами. І хоча риторика цих трьох політичних сил ніби схожа, але саме між ними зараз відбувається війна за перемогу у парламентських виборах. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Він зауважує, однак для ПіС – партії Навроцького – зараз принципово виграти ці вибори – і не просто виграти, а виграти переконливо. Адже інакше доведеться утворювати більшість з двома конфедераціями, а це для Навроцького далеко не найкращий сценарій.

"І не лише через економічні розбіжності з конфедерацією Менцена. Є ще радикальніша Конфедерація Корони Польської на чолі з Брауном — скандальним антисемітом і хуліганом. Така постать миттю стане червоною ганчіркою для будь-яких міжнародних амбіцій Навроцького. Навіть у тих самих США і Трампа навряд чи з ентузіазмом сприймуть союзника, в уряді якого засідають відверті антисеміти. Тому ПіС намагається втримати виборця будь-якою ціною. І єдине, до чого там додумалися — копіювати риторику конфедерації, щоб перетягнути собі їхній електорат. Звідси й раптова любов до "української карти", — зазначив Сергій Таран.

За його словами, з точки зору політтехнологій – цілком банальна історія для деяких правих партій. Два роки тому ті самі польські праві офіційно проводили кампанію з вимогою до Німеччини заново відшкодувати збитки за Другу світову війну.

Сергій Таран підкреслює, проблема зараз в іншому: ціна за цю гру виявляється зависокою. Така риторика б’є не лише по двосторонніх відносинах — вона ускладнює побудову нової архітектури безпеки в Європі, опорою якої могла би стати вісь Варшава-Київ.

"Однак у будь-якій історії комусь треба бути дорослим. З боку України не варто піддаватися на емоційні гойдалки. Натомість, треба спробувати говорити про майбутнє – спільні проєкти, відбудову, економіку та безпеку, — тим більше, що спільний ворог у нас – один і той самий. А щодо минулого — потрібна максимальна відкритість і спільні дослідження – насамперед виконані професійними істориками, а не політиками", – зазначив політолог.

Він підсумовує, тим більше, що правий ухил у польській політиці може бути тимчасовим. Значна частина польського суспільства чудово розуміє хто є друг, а хто є ворог. Просто політичний тренд зараз хитнувся не в той бік. Так іноді буває в демократіях перед виборами.

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