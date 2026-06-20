Чому розгорівся скандал між Польщею та Україною: до чого тут вибори

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Кравцев Сергей
Справжня політична війна в Польщі зараз точиться за правий електорат. Якщо раніше за польських правих беззастережно змагався ПіС, то зараз за цей самий електорат змагаються одразу три політичні сили: крім ПіСу, це ще дві конфедерації, які динамічно перетягують на себе електорат гучними емоційними заявами. І хоча риторика цих трьох політичних сил ніби схожа, але саме між ними зараз відбувається війна за перемогу у парламентських виборах. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.
Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел
Він зауважує, однак для ПіС – партії Навроцького – зараз принципово виграти ці вибори – і не просто виграти, а виграти переконливо. Адже інакше доведеться утворювати більшість з двома конфедераціями, а це для Навроцького далеко не найкращий сценарій.
За його словами, з точки зору політтехнологій – цілком банальна історія для деяких правих партій. Два роки тому ті самі польські праві офіційно проводили кампанію з вимогою до Німеччини заново відшкодувати збитки за Другу світову війну.
Сергій Таран підкреслює, проблема зараз в іншому: ціна за цю гру виявляється зависокою. Така риторика б’є не лише по двосторонніх відносинах — вона ускладнює побудову нової архітектури безпеки в Європі, опорою якої могла би стати вісь Варшава-Київ.
Він підсумовує, тим більше, що правий ухил у польській політиці може бути тимчасовим. Значна частина польського суспільства чудово розуміє хто є друг, а хто є ворог. Просто політичний тренд зараз хитнувся не в той бік. Так іноді буває в демократіях перед виборами.
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