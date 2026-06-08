Почему возник скандал с Польшей и какую ошибку допустил Зеленский

Ситуация с орденом Белого орла, который президент Польши Навроцкий хочет забрать у Зеленского, действительно не о польско-украинских отношениях, а о польской политике. Очевидно, Зеленский не очень задумывался и точно не советовался со специалистами, когда называл боевое подразделение дразнящим для поляков названием, но, так же очевидно и то, что если бы не было этой ошибки президента Украины, Навроцкий искал бы другую. И рано или поздно, нашел бы и устроил скандал. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Это происходит потому, что значительная часть польских избирателей враждебно относится к Украине и украинцам, а польские политики вместо думать о выживании Украины и самой Польши в будущей войне с россией решили по-легкому срубить свои электоральные проценты на выборах. Это классическая ошибка современных демократических лидеров, которые мыслят избирательными циклами и не способны держать в фокусе стратегические вещи, от которых зависит самое существование их народов", – отметил аналитик.

Он отмечает, что прямо сейчас происходит заседание Капитулы ордена Белого орла, на котором рассматривается решение о лишении президента Украины ордена Белого орла. Если политиканство возобладает и польские политики накажут ошибку украинского президента таким позорным поступком, как лишение ордена, это очень сильно испортит отношения между странами. Это будет максимально тупо, потому что обе наши страны – кандидаты в поглощение россией с последующим истреблением народа и заселением россиянами.

Сергей Марченко отмечает, что отдельно стоит сказать об ошибке Зеленского.

"Я не рассматриваю как ошибку желания назвать боевое подразделение именем Героев УПА. Мы суверенная страна и такие решения должны принимать без колебаний и безотносительно, что об этом думают наши соседи", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, ошибка здесь – не учесть современный политический контекст. В Офисе президента хорошо знают, что политикане в Польше только ждут оснований устроить кампанию против Украины, которая нравится их избирателям. Поэтому очень странно, что никто не подсказал Зеленскому, какие будут последствия такого шага. Сейчас исправлять ситуацию экстренно ездил в Польшу Буданов, но мяч уже на стороне поляков и решение под давлением избирателей будут принимать они.

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