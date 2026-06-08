Чому виник скандал с Польщею та якої помилки припустився Зеленський

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Кравцев Сергей
Ситуація з орденом Білого орла, який президент Польщі Навроцький хоче забрати у Зеленського, насправді не про польсько-українські відносини, а про польську політику. Очевидно, Зеленський не дуже задумувався і точно не радився із спеціалістами, коли називав бойовий підрозділ дражливою для поляків назвою, але, так само очевидно і те, що якби не було цієї помилки президента України, Навроцький шукав би іншу. І рано чи пізно, знайшов би і влаштував скандал. Про це розповів політичний аналітик, блогер Сергій Марченко.
Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел
Він зауважує, просто зараз відбувається засідання Капітули ордена Білого орла, на якому розглядається рішення про позбавлення президента України ордену Білого орла. Якщо політиканство візьме гору і польські політики покарають помилку українського президента таким ганебним вчинком, як позбавлення ордену, це дуже сильно зіпсує відносини між країнами. Це буде максимально тупо, бо обидві наші країни – кандидати на поглинання росією з подальшим винищенням народу і заселенням росіянами.
Сергій Марченко зауважує, окремо варто сказати про помилку Зеленського.
На його думку, помилка тут – не врахувати сучасний політичний контекст. В Офісі президента добре знають, що політикани у Польщі тільки чекають підстав влаштувати кампанію проти України, що подобається їхнім виборцям. Тому дуже дивно, що ніхто не підказав Зеленському, які будуть наслідки такого кроку. Зараз виправляти ситуацію екстренно їздив у Польщу Буданов, але м'яч уже на стороні поляків і рішення під тиском виборців прийматимуть вони.
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