Чому виник скандал с Польщею та якої помилки припустився Зеленський

Ситуація з орденом Білого орла, який президент Польщі Навроцький хоче забрати у Зеленського, насправді не про польсько-українські відносини, а про польську політику. Очевидно, Зеленський не дуже задумувався і точно не радився із спеціалістами, коли називав бойовий підрозділ дражливою для поляків назвою, але, так само очевидно і те, що якби не було цієї помилки президента України, Навроцький шукав би іншу. І рано чи пізно, знайшов би і влаштував скандал. Про це розповів політичний аналітик, блогер Сергій Марченко.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

"Це відбувається тому, що значна частина польських виборців вороже ставиться до України і українців, а польські політики, замість думати про виживання України і самої Польщі у майбутній війні з росією, вирішили по-легкому зрубати свої електоральні відсотки на виборах. Це класична помилка сучасних демократичних лідерів, які мислять виборчими циклами і не здатні тримати у фокусі стратегічні речі, від яких залежить саме існування їхніх народів", – зазначив аналітик.

Він зауважує, просто зараз відбувається засідання Капітули ордена Білого орла, на якому розглядається рішення про позбавлення президента України ордену Білого орла. Якщо політиканство візьме гору і польські політики покарають помилку українського президента таким ганебним вчинком, як позбавлення ордену, це дуже сильно зіпсує відносини між країнами. Це буде максимально тупо, бо обидві наші країни – кандидати на поглинання росією з подальшим винищенням народу і заселенням росіянами.

Сергій Марченко зауважує, окремо варто сказати про помилку Зеленського.

"Я не розглядаю як помилку бажання назвати бойовий підрозділ іменем Героїв УПА. Ми суверенна країна і такі рішення маємо приймати без вагань і безвідносно що про це думають наші сусіди", – наголосив експерт.

На його думку, помилка тут – не врахувати сучасний політичний контекст. В Офісі президента добре знають, що політикани у Польщі тільки чекають підстав влаштувати кампанію проти України, що подобається їхнім виборцям. Тому дуже дивно, що ніхто не підказав Зеленському, які будуть наслідки такого кроку. Зараз виправляти ситуацію екстренно їздив у Польщу Буданов, але м'яч уже на стороні поляків і рішення під тиском виборців прийматимуть вони.

Читайте також на порталі "Коментарі" - міністр оборони Польщі зустрівся з Будановим після чого зробив важливу заяву.



