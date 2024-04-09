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Поддерживают ли большинство поляков прием украинских беженцев: новый опрос

Только треть поляков настроены против приема украинских беженцев

сегодня, 15:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким спустя два года войны. Только треть поляков настроены против приема спасающихся от войны украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет pap.pl.

Поддерживают ли большинство поляков прием украинских беженцев: новый опрос

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно новому опросу польского центра по изучению общественного мнения CBOS, в марте 2024 года уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. Всего за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.

На вопрос, должна ли Польша принимать беженцев из зон конфликта, респонденты дали следующие ответы: "однозначно да" – 17%; "наверное, да" – 44%; "скорее нет" – 19%; "однозначно нет" – 12%; "сложно сказать" – 8%.                                                        

В марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием беженцев из Украины.

В то же время опрос в марте 2024 показал, что 83% поляков считают, что война в Украине представляет прямую угрозу безопасности Польши. В ноябре прошлого года такое мнение высказывали 74% опрошенных. 57% поляков озабочены возможностью военного нападения России на страны НАТО в ближайшие 3-8 лет. 32% опрошенных считают такой сценарий маловероятным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в странах Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, которые пользуются временной защитой. Но в последнее время число людей с таким статусом снижается. Об этом сообщает Евростат.

Также издание "Комментарии" сообщало — в одной из стран ЕС готовят серьезные ограничения для украинских беженцев: что изменится.




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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/polacy-sadza-ze-wojna-w-ukrainie-zagraza-ich-bezpieczenstwu-wypowiedzieli-sie-w-sondazu
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