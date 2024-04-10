Поддерживают ли поляки отправку своей армии в Украину: опрос

Более 70% поляков выступают против отправки войск своей страны или других стран НАТО в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CBOS, передает Euractiv.

Польская армия. Фото из открытых источников

Отмечается, что 74,8% опрошенных против того, чтобы армия Польши или других стран НАТО участвовала в российско-украинской войне. В то же время, согласно опросу, 10,2% поддержали эту инициативу.

Социологи задали полякам еще несколько вопросов. В частности, поинтересовались их мнением относительно позиции НАТО в российско-украинской войне.

39% опрошенных считают реакцию НАТО на войну России против Украины слишком осторожной, еще 37% считают, что Североатлантический союз отреагировал должным образом.

14% придерживаются мнения, что реакция НАТО была "чрезмерной", и 10% не определились с мнением.

Отвечая на вопрос, стоит ли "немедленно пригласить Украину в НАТО", поляки разделились мысленно: 47,7% были бы против, в то время как 40% поддержали бы этот шаг.

Читайте также на портале "Комментарии" — уровень поддержки украинских беженцев в Польше остается высоким спустя два года войны. Только треть поляков настроены против приема спасающихся от войны украинцев.

Согласно новому опросу польского центра по изучению общественного мнения CBOS, в марте 2024 года уровень поддержки приема беженцев из Украины в польском обществе снизился всего на 1% по сравнению с ноябрем 2023 года. Всего за прием беженцев сейчас высказываются 61% опрошенных, против – 31%.

Также издание "Комментарии" сообщало — главы МИД Германии, Польши и Франции заявили, что европейские страны-члены НАТО должны взять на себя большую ответственность за оборону континента.



