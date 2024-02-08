Пограничники не исключают, что с завтрашнего дня будет заблокирована граница между Польшей и Украиной

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Ткачик Олеся
Накануне объявленной польскими фермерами забастовки украинские пограничники находятся в контакте со своими коллегами из Польши, чтобы выяснить, на каких участках границы возможна блокада, рассказал в эфире телемарафона Андрей Демченко.
Польские фермеры могут заблокировать границу
По его словам, нет понимания, охватит ли забастовка те пункты пропуска, где блокировка состоялась раньше, или эта блокада может быть более масштабной.
Спикер пограничников сообщил, что сейчас на границе с Польшей интенсивность движения грузовиков остается на том же уровне, как это было до блокировки движения в ноябре прошлого года. По его словам, по состоянию на утро 8 февраля очередь из грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" незначительная. В ней на территории Польши находится не более 600 грузовых транспортных средств.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приняли решение вернуться в блокаду границы с Украиной , поскольку Брюссель не учел их требования, говорится в заявлении независимого фермерского союза "Солидарность". Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя.
Также "Комментарии" подробно рассказывали о том, какие причины блокады границы Украины со странами ЕС : в чем главная проблема.
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