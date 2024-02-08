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Пограничники не исключают, что с завтрашнего дня будет заблокирована граница между Польшей и Украиной

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко не исключает, что 9 февраля польские фермеры снова заблокируют границу между Польшей и Украиной. По его словам, пограничники выясняют, насколько масштабной будет блокада

сегодня, 12:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Накануне объявленной польскими фермерами забастовки украинские пограничники находятся в контакте со своими коллегами из Польши, чтобы выяснить, на каких участках границы возможна блокада, рассказал в эфире телемарафона Андрей Демченко.

Пограничники не исключают, что с завтрашнего дня будет заблокирована граница между Польшей и Украиной

Польские фермеры могут заблокировать границу

По его словам, нет понимания, охватит ли забастовка те пункты пропуска, где блокировка состоялась раньше, или эта блокада может быть более масштабной.

"То, что с завтрашнего дня может возобновиться блокировка нельзя отвергать, но опять-таки мы в диалоге с польскими коллегами, и когда они будут иметь полную информацию о направлениях и о том, как именно это произойдет и о том, какие транспортные средства для движения будут блокироваться, мы обязательно об этом сообщим дополнительно",
– отметил Демченко.

Спикер пограничников сообщил, что сейчас на границе с Польшей интенсивность движения грузовиков остается на том же уровне, как это было до блокировки движения в ноябре прошлого года. По его словам, по состоянию на утро 8 февраля очередь из грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" незначительная. В ней на территории Польши находится не более 600 грузовых транспортных средств.

"Это незначительная очередь при той интенсивности движения, которая обеспечивается на данный момент, и фактически водителям и транспортным средствам не придется долго ждать",
– рассказал спикер ГНСУ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приняли решение вернуться в блокаду границы с Украиной , поскольку Брюссель не учел их требования, говорится в заявлении независимого фермерского союза "Солидарность". Среди причин восстановления блокады польские фермеры отмечают пассивность польского правительства и отсутствие решений от Брюсселя.

Также "Комментарии" подробно рассказывали о том, какие причины блокады границы Украины со странами ЕС : в чем главная проблема.




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