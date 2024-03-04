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Пока польские фермеры блокируют украинские товары, Польша увеличила экспорт своих продуктов в Украину

Украина поднялась с 15 на 7 место в странах, в которых Польша больше всего экспортирует свои товары. Кроме того, Польша импортирует из Украины меньше, чем продает в Украине.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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Польша в 2023 году увеличила экспорт своих товаров в Украину в 2,5 раза по сравнению с довоенным 2021 годом. Таким образом, несмотря на протесты польских фермеров с требованием закрыть границу, Польша получает больше выгоды, продавая в Украине, чем Украина экспортируя товары для продажи в Польшу.

Пока польские фермеры блокируют украинские товары, Польша увеличила экспорт своих продуктов в Украину

Польша продает в Украине больше, чем покупает. Фото из открытых источников

Украина в 2021 году занимала 15-е место по размеру экспорта товаров из Польши. Сумма экспортируемых польских товаров в Украину составила 20,3 млрд. злотых (193 млрд. гривен). Такие показатели обнародовало польское издание Rzeczpospolita.

В то время как через два года, в 2023 году Украина вышла на 7 место в рейтинге стран, в которые Польша экспортирует свои товары. Таким образом, в 2023 году Польша получила на экспорте в Украину 51,7 млрд злотых (494,5 млрд гривен).

Пока польские фермеры блокируют украинские товары, Польша увеличила экспорт своих продуктов в Украину - фото 2

Экспорт польских товаров в Украину и другие страны. Источник: Rzeczpospolita

Как указывает издание Rzeczpospolita Польша потеряет от закрытия границ больше Украины. По данным Центрального статистического управления, Польша импортировала из Украины в 2023 году товаров на 20,3 млрд злотых (194,1 млрд гривен). Это означает, что Польша имеет положительное сальдо в торговле с Украиной на 31,4 млрд. злотых (300,3 млрд. гривен).

Некоторые польские предприниматели обеспокоены закрытием границы из-за протестов польских фермеров, особенно это касается молочной отрасли. В Украину попадает 16% польских йогуртов и 8% сыра от общего экспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше провели опрос об ответственности за протест польских фермеров. Украина заняла третье место с показателем 9,8%.

Также "Комментарии" писали, что к польским фермерам присоединится еще одна группа протестующих.



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Источник: https://www.rp.pl/dane-gospodarcze/art39935541-handel-miedzy-polska-i-ukraina-ktory-kraj-na-nim-lepiej-wychodzi
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