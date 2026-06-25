Деятельность Украинского института национальной памяти (УИНП) снова оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в оторванности от актуальной повестки дня и государственных интересов.

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Народный депутат Украины Максим Бужанский резко прокомментировал последние публикации ведомства, противопоставив их активной позиции коллегам из соседней страны. По его словам, в то время, когда отечественные историки сосредоточились на изучении мифических сюжетов, польская сторона ведет системную идеологическую работу.





"Прямо в тот же момент, пока наш институт Национальной памяти делится с нами подробностями о небесном змее , — возмутился парламентарий, указывая на очевидный дисбаланс в приоритетах двух институтов, — польский институт Национальной памяти громит украинский национализм".

По мнению Бужанского, такая разница в подходах вполне закономерна, хотя и демонстрирует глубокий кризис в украинском профильном ведомстве. Нардеп убежден, что соседи четко понимают свои государственные задачи, в то время как украинские чиновники удалились от реальных вызовов.

"Это логично, потому что польский институт Национальной памяти представляет интересы Польши, – подытожил народный избранник, добавив критический вывод об эффективности работы украинской структуры, – а украинский институт Национальной памяти – небесного змея".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что поддержка вступления Украины в Европейский Союз среди поляков остается на низком уровне и большинство граждан Польши против членства Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенного для Radio ZET.



