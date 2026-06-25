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Недилько Ксения
Деятельность Украинского института национальной памяти (УИНП) снова оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в оторванности от актуальной повестки дня и государственных интересов.
Иллюстративное фото
Народный депутат Украины Максим Бужанский резко прокомментировал последние публикации ведомства, противопоставив их активной позиции коллегам из соседней страны. По его словам, в то время, когда отечественные историки сосредоточились на изучении мифических сюжетов, польская сторона ведет системную идеологическую работу.
По мнению Бужанского, такая разница в подходах вполне закономерна, хотя и демонстрирует глубокий кризис в украинском профильном ведомстве. Нардеп убежден, что соседи четко понимают свои государственные задачи, в то время как украинские чиновники удалились от реальных вызовов.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что поддержка вступления Украины в Европейский Союз среди поляков остается на низком уровне и большинство граждан Польши против членства Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенного для Radio ZET.