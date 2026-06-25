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Пока Варшава громит украинский национализм: нардеп Бужанский заявил об оторванности УИНП от реальности

«Представляет интересы небесного змея»: Бужанский подверг жесткой критике Украинский институт нацпамяти

25 июня 2026, 11:11
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Недилько Ксения

Деятельность Украинского института национальной памяти (УИНП) снова оказалась в центре громкого скандала из-за обвинений в оторванности от актуальной повестки дня и государственных интересов.

Пока Варшава громит украинский национализм: нардеп Бужанский заявил об оторванности УИНП от реальности

Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Максим Бужанский резко прокомментировал последние публикации ведомства, противопоставив их активной позиции коллегам из соседней страны. По его словам, в то время, когда отечественные историки сосредоточились на изучении мифических сюжетов, польская сторона ведет системную идеологическую работу.

Пока Варшава громит украинский национализм: нардеп Бужанский заявил об оторванности УИНП от реальности - фото 2
Пока Варшава громит украинский национализм: нардеп Бужанский заявил об оторванности УИНП от реальности - фото 2


"Прямо в тот же момент, пока наш институт Национальной памяти делится с нами подробностями о небесном змее , — возмутился парламентарий, указывая на очевидный дисбаланс в приоритетах двух институтов, — польский институт Национальной памяти громит украинский национализм".

По мнению Бужанского, такая разница в подходах вполне закономерна, хотя и демонстрирует глубокий кризис в украинском профильном ведомстве. Нардеп убежден, что соседи четко понимают свои государственные задачи, в то время как украинские чиновники удалились от реальных вызовов.

"Это логично, потому что польский институт Национальной памяти представляет интересы Польши, – подытожил народный избранник, добавив критический вывод об эффективности работы украинской структуры, – а украинский институт Национальной памяти – небесного змея".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что поддержка вступления Украины в Европейский Союз среди поляков остается на низком уровне и большинство граждан Польши против членства Украины в ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Института рыночных и социальных исследований IBRiS, проведенного для Radio ZET.



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