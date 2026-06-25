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Поки Варшава громить український націоналізм: нардеп Бужанський заявив про відірваність УІНП від реальності

«Представляє інтереси небесного змія»: Бужанський жорстко розкритикував Український інститут нацпам'яті

25 червня 2026, 11:11
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Недилько Ксения

Діяльність Українського інституту національної пам’яті (УІНП) знову опинилася в центрі гучного скандалу через звинувачення у відірваності від актуального порядку денного та державних інтересів.

Поки Варшава громить український націоналізм: нардеп Бужанський заявив про відірваність УІНП від реальності

Ілюстративне фото

Народний депутат України Максим Бужанський різко прокоментував останні публікації відомства, протиставивши їх активній позиції колег із сусідньої країни. За його словами, у той самий час, коли вітчизняні історики зосередилися на вивченні міфічних сюжетів, польська сторона веде системну ідеологічну роботу.

Поки Варшава громить український націоналізм: нардеп Бужанський заявив про відірваність УІНП від реальності - фото 2
Поки Варшава громить український націоналізм: нардеп Бужанський заявив про відірваність УІНП від реальності - фото 2


"Прямо в той самий момент, поки наш інститут Національної пам’яті ділиться з нами подробицями про небесного змія, — обурився парламентар, вказуючи на очевидний дисбаланс у пріоритетах двох інституцій, — польський інститут Національної пам’яті громить український націоналізм".

На думку Бужанського, така різниця в підходах є цілком закономірною, хоча й демонструє глибоку кризу в українському профільному відомстві. Нардеп переконаний, що сусіди чітко розуміють свої державні завдання, тоді як українські чиновники віддалилися від реальних викликів.

"Це логічно, тому що польський інститут Національної пам’яті представляє інтереси Польщі, — підсумував народний обранець, додавши критичний висновок щодо ефективності роботи української структури, — а український інститут Національної пам’яті — небесного змія".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що підтримка вступу України до Європейського Союзу серед поляків залишається на низькому рівні і більшість громадян Польщі проти членства України в ЄС. Про це свідчать дані опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS, проведеного для Radio ZET.



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