Поки Варшава громить український націоналізм: нардеп Бужанський заявив про відірваність УІНП від реальності

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Недилько Ксения
Діяльність Українського інституту національної пам’яті (УІНП) знову опинилася в центрі гучного скандалу через звинувачення у відірваності від актуального порядку денного та державних інтересів.
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Народний депутат України Максим Бужанський різко прокоментував останні публікації відомства, протиставивши їх активній позиції колег із сусідньої країни. За його словами, у той самий час, коли вітчизняні історики зосередилися на вивченні міфічних сюжетів, польська сторона веде системну ідеологічну роботу.
На думку Бужанського, така різниця в підходах є цілком закономірною, хоча й демонструє глибоку кризу в українському профільному відомстві. Нардеп переконаний, що сусіди чітко розуміють свої державні завдання, тоді як українські чиновники віддалилися від реальних викликів.
Нагадаємо,
портал "Коментарі" писав, що підтримка
вступу України до Європейського Союзу серед поляків залишається на низькому
рівні і більшість громадян Польщі проти членства України в ЄС. Про це свідчать
дані опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS, проведеного
для Radio ZET.