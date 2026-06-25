Тривожний сигнал з Варшави: скільки поляків проти вступу України до ЄС

Підтримка вступу України до Європейського Союзу серед поляків залишається на низькому рівні і більшість громадян Польщі проти членства України в ЄС. Про це свідчать дані опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS, проведеного для Radio ZET.

Скільки поляків підтримують вступ України до ЄС. Фото з відкритих джерел

Під час опитування поляків запитували, "на вашу думку, чи повинна Україна вступити до Європейського Союзу?". У результаті виявилося, що на запитання про можливий вступ України до Євросоюзу лише 8,4% поляків відповіли "однозначно так", ще 26,9% — "скоріше так".

Натомість 27,4% поляків заявили, що радше не підтримують членство України, а 32,3% виступили категорично проти. Ще 5% поляків не визначилися зі своєю позицією.

Таким чином, лише 35,3% поляків вважають, що Україна має стати членом ЄС. Водночас 59,7% опитаних висловилися проти.

Скільки поляків підтримує вступ України до ЄС. Фото: radio zet

Результати свідчать про помітну поляризацію польського суспільства щодо європейської інтеграції України. Погляди значною мірою залежать від політичних симпатій респондентів. Серед прихильників партій, що входять до правлячого табору, зокрема "Громадянської коаліції", "Лівих", Польської селянської партії та "Польщі 2050", 64% підтримують вступ України до ЄС, а 32% проти.

Натомість серед виборців правих та консервативних сил переважає протилежна позиція. Зокрема, серед прихильників партій "Право і справедливість", "Конфедерація", "Конфедерація польської корони" та "Разом" 73% респондентів проти членства України, тоді як 24% підтримують євроінтеграцію.

Опитування було проведене Інститутом ринкових та соціальних досліджень IBRiS 12-13 червня, тобто після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування військовому підрозділу в честь Героїв УПА, однак до скандалу, коли президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента ордену Білого Орла.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній прем'єр Польщі Лєшек Міллер заявив, що Україна програє війну Росії через Бандеру.

Також "Коментарі" писали, що польський депутат закликав депортувати всіх українців з Польщі.