Политолог рассказал, кто в Украине «помог» россиянам организовать протест на границе с Польшей

Виталий Бала напомнил, что протесты на украинско-польской границе поначалу начали не фермеры, а перевозчики. Однако украинские власти, говорит политолог, ничего существенного для разрешения конфликта не сделали.

Виталий Бала

"Власть начала решать этот вопрос? А он перерос сейчас в большую проблему, потому что вопрос "привязали" к протестам фермеров во всей Европе и там упоминают об украинском зерне, хотя не он является причиной протестов в Европе",

– подчеркнул эксперт.

Политолог обратил внимание на то, что ничего лучше, чем обратиться в ВТО 20 сентября 2023 года с жалобой на Польшу, Словакию и Венгрию, украинские власти не придумали. А все можно было решить еще тогда, как было бы желание у действующей власти, добавил Бала.

"Поэтому, если уже начали говорить о российских спецслужбах в Польше, то может стоит и посмотреть, а кто в Украине "помог" и продолжает "помогать" российским спецслужбам раздувать неприязнь и ругать соседей? Думаю, что ответ лежит на поверхности, нужно только внимательнее присмотреться",

– добавил политолог.

Напомним, 20 февраля, польские фермеры заблокировали все пункты пропуска из Украины и заблокировали грузовые перевозки. Вблизи пропускного пункта "Медика-Шегини" они заблокировали движение грузового поезда и из двух контейнеров даже высыпали 4 тонны украинского зерна. Организаторы протеста подчеркнули, что польские фермеры просто действовали на эмоциях, поскольку, якобы, несут страшные убытки и должны защищать свои права.

Кроме того, польские протестующие угрожают устроить международный скандал и заблокировать даже пассажирские перевозки между Украиной и Польшей. Говорят, что на такой шаг обязательно пойдут, если правительство Дональда Туска и Брюссель не выполнят их требования.

При этом политолог Владимир Горбач считает, что Россия начала гибридную злость против Польши.