Политолог рассказал, кто в Украине «помог» россиянам организовать протест на границе с Польшей

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Ткачик Олеся
Виталий Бала напомнил, что протесты на украинско-польской границе поначалу начали не фермеры, а перевозчики. Однако украинские власти, говорит политолог, ничего существенного для разрешения конфликта не сделали.
Виталий Бала
Политолог обратил внимание на то, что ничего лучше, чем обратиться в ВТО 20 сентября 2023 года с жалобой на Польшу, Словакию и Венгрию, украинские власти не придумали. А все можно было решить еще тогда, как было бы желание у действующей власти, добавил Бала.
Напомним, 20 февраля, польские фермеры заблокировали все пункты пропуска из Украины и заблокировали грузовые перевозки. Вблизи пропускного пункта "Медика-Шегини" они заблокировали движение грузового поезда и из двух контейнеров даже высыпали 4 тонны украинского зерна. Организаторы протеста подчеркнули, что польские фермеры просто действовали на эмоциях, поскольку, якобы, несут страшные убытки и должны защищать свои права.
Кроме того, польские протестующие угрожают устроить международный скандал и заблокировать даже пассажирские перевозки между Украиной и Польшей. Говорят, что на такой шаг обязательно пойдут, если правительство Дональда Туска и Брюссель не выполнят их требования.
При этом политолог Владимир Горбач считает, что Россия начала гибридную злость против Польши.
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