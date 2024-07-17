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Польша анонсировала стягивание войск к границе с Беларусью: что происходит

Поляки готовятся к операции "Безопасное Подляшье"

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

В Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция "Безопасное Подляшье", к которой привлекут около 17 тысяч военных. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш, которого цитирует RMF24.

Польша анонсировала стягивание войск к границе с Беларусью: что происходит

Польские военные. Фото: из открытых источников

На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш оценил, среди прочего, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.

Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.

Глава Минобороны добавил, что для обучения солдат на границе были отправлены полицейские, в том числе те, которые принимали участие в миссии в Косове.

Министр также заверил, что все, кто любым способом будет обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.

В свою очередь Семоняк указал, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.

"Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы", – отметил министр внутренних дел.

Семоняк рассказал, что совместно с Министерством иностранных дел проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы граждане стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, осознавали, что запланированное ими пересечение польско-белорусской границы является преступлением.

"Мы также постоянно оказываем политическое давление на Беларусь, чтобы она отказалась от этой процедуры", – добавил он.

Министр отметил, что Польша также требует от Беларуси сотрудничества в расследовании, чтобы найти убийцу польского солдата, который умер после ранения на границе.

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