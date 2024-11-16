Польша анонсирует "важнейшие" переговоры по Украине: о чем идет речь

На следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ в Украине, когда 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает "RMF24".

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Министр уточнил, что ожидает прибытия представителей других европейских стран на встречу, кроме стран так называемого Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции.

На встречу приглашены также глава украинского МИД Андрей Сибига и Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису", – подчеркнул Сикорский.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Минобороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую оказала Польша, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского. Польский министр считает, что у украинцев "память короткая". Свое заявление Косиняк-Камыш сделал в эфире телепрограммы "Точка над „і".

Косиняк-Камыш отметил, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине". Он отметил, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

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