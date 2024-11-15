У Варшавы снова претензии: в чем министр обороны Польши обвинил украинцев

Глава Минобороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что украинцы забыли о помощи, которую оказала Польша, и обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского. Польский министр считает, что у украинцев "память короткая". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Косиняк-Камыш сделал в эфире телепрограммы "Точка над „і".

Глава Минобороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Косиняк-Камыш отметил, что во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

Он отметил, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

"Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может", – говорится в заявлении министра.

По его словам, у украинцев "память короткая", ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно", – акцентировал он.

В то же время Косиняк-Камыш обратил внимание на "черту", которую он "никогда не перейдет". Он отметил, если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, он просто откажет Киеву в передаче этого оборудования.

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