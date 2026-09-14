Польша бьет тревогу: почему именно сейчас Россия может получить шанс переломить ход войны

Ближайшая зима может стать одним из ключевых периодов российско-украинской войны. Такое предупреждение сделал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, призвав западные страны не откладывать усиление военной поддержки Киева.

Польша. Фото: из открытых источников

Как сообщает TVN24, польский чиновник считает, что Россия рассчитывает использовать ближайшие месяцы для изменения ситуации на фронте в свою пользу. Особое значение при этом имеют удары по западным областям Украины, поскольку именно через них проходят важнейшие маршруты поставок военной помощи.

По словам Томчика, Москва пытается создать условия, при которых Украина окажется под максимальным давлением именно в зимний период. Поэтому союзникам Киева необходимо заранее обеспечить его необходимыми средствами обороны, прежде всего для противодействия воздушным атакам.

"Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны", — заявил польский замминистра.

Отдельную обеспокоенность Варшавы вызывает близость российских атак к границам НАТО. Томчик назвал происходящее одновременно проверкой готовности Альянса реагировать на угрозы.

При этом польский чиновник предупредил и о возможном расширении гибридной войны России против европейских государств. По его словам, в Кремле рассматриваются различные сценарии, включая диверсии и провокации на приграничных территориях.

Томчик сослался на информацию ЦРУ о подобных сценариях и заявил, что речь может идти о масштабах, которых Европа прежде не видела. Среди потенциальных направлений он назвал в том числе страны Балтии и территории возле границ НАТО.

По оценке польского чиновника, такие действия пока выглядят вполне реальными и при определенных обстоятельствах могут перерасти в значительно более серьезное противостояние.

Таким образом, Варшава рассматривает нынешние российские удары по Украине не только как попытку повлиять на ситуацию на фронте. В них видят одновременно давление на логистику Киева и проверку того, насколько быстро и решительно Запад готов реагировать на угрозы, приближающиеся к границам Альянса.

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