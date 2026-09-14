Польща б'є на сполох: чому саме зараз Росія може отримати шанс переламати хід війни

Найближча зима може стати одним із ключових періодів російсько-української війни. Таке попередження зробив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, закликавши західні країни не відкладати посилення військової підтримки Києва.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє TVN24, польський чиновник вважає, що Росія розраховує використати найближчі місяці для зміни ситуації на фронті на свою користь. Особливого значення при цьому мають удари по західних областях України, оскільки саме через них проходять найважливіші маршрути постачання військової допомоги.

За словами Томчика, Москва намагається створити умови, за яких Україна опиниться під максимальним тиском саме у зимовий період. Тому союзникам Києва необхідно заздалегідь забезпечити його необхідними засобами оборони насамперед для протидії повітряним атакам.

"Росія вважає, що це може стати переломним моментом у веденні війни", — заявив польський заступник міністра.

Окреме занепокоєння Варшави викликає близькість російських атак до кордонів НАТО. Томчик назвав те, що відбувається, одночасно перевіркою готовності Альянсу реагувати на погрози.

При цьому польський урядовець попередив і про можливе розширення гібридної війни Росії проти європейських держав. За його словами, у Кремлі розглядаються різні сценарії, включаючи диверсії та провокації на прикордонних територіях.

Томчик послався на інформацію ЦРУ про подібні сценарії і заявив, що може йтися про масштаби, яких Європа раніше не бачила. Серед потенційних напрямків він назвав, зокрема, країни Балтії та території біля кордонів НАТО.

За оцінкою польського чиновника, такі дії поки що виглядають цілком реальними і за певних обставин можуть перерости у значно серйозніше протистояння.

Таким чином, Варшава розглядає нинішні російські удари по Україні не лише як спробу вплинути на ситуацію на фронті. У них бачать одночасно тиск на логістику Києва та перевірку того, наскільки швидко і рішуче Захід готовий реагувати на загрози, що наближаються до кордонів Альянсу.

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