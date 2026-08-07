"Польша будет содержать армию Украины 10 лет": что известно

В польском сегменте интернет-платформ фиксируется запуск новой масштабной дезинформационной атаки. Злоумышленники манипулятивно утверждают, что Варшава официально обязалась в течение следующего десятилетия полностью обеспечивать и финансировать Вооруженные Силы Украины. Об этом официально предупреждает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Украина и Польша. Иллюстративное фото

"Для создания иллюзии правдивости авторы этого фейка апеллируют к соглашению о безопасности, которое Украина и Польша заключили 8 июля 2024 года, — объясняют в ведомстве. — Однако в реальности этот документ не содержит ни слова или обязательства по содержанию украинской армии за средства польских налогоплательщиков. Соглашение лишь закладывает общие рамки для долговременного оборонного партнерства, включающего обучение военных, техническую помощь и развитие взаимодействия".

По данным аналитиков польского проекта Demagog, лживые нарративы разгоняют в основном через сеть анонимных профилей в Facebook, X (Twitter) и TikTok. Специалисты четко видят в этих действиях почерк российских спецслужб, регулярно штампующих подобные информационные операции.

"Подобные вбросы координируются из Кремля, где также активно используют технологии искусственного интеллекта для создания антиукраинских роликов, — отмечают в ЦПД, добавляя: — Ранее польский Генеральный штаб уже был вынужден опровергать аналогичную российскую ложь о якобы падении украинской ракеты на территории Польши".

Главная задача таких враждебных кампаний — максимально радикализировать настроения внутри соседнего государства и заблокировать логистическую и политическую помощь.

"Конечная цель этих дезинформационных операций совершенно очевидна — спровоцировать тотальное недоверие между поляками и украинцами, искусственно обострить межгосударственные отношения и подорвать стратегическую поддержку Украины со стороны Варшавы, которая остается одним из наших главных союзников в Европе", — резюмируют Центр противодействия дезинформации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, поскольку успешное сопротивление Киева отвечает стратегическим интересам польского государства. В то же время, он дал понять, что объемы помощи будут определяться с учетом национальных интересов Польши.