"Польша будет содержать армию Украины 10 лет": что известно

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Недилько Ксения
В польском сегменте интернет-платформ фиксируется запуск новой масштабной дезинформационной атаки. Злоумышленники манипулятивно утверждают, что Варшава официально обязалась в течение следующего десятилетия полностью обеспечивать и финансировать Вооруженные Силы Украины. Об этом официально предупреждает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Украина и Польша. Иллюстративное фото
По данным аналитиков польского проекта Demagog, лживые нарративы разгоняют в основном через сеть анонимных профилей в Facebook, X (Twitter) и TikTok. Специалисты четко видят в этих действиях почерк российских спецслужб, регулярно штампующих подобные информационные операции.
Главная задача таких враждебных кампаний — максимально радикализировать настроения внутри соседнего государства и заблокировать логистическую и политическую помощь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что Варшава и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, поскольку успешное сопротивление Киева отвечает стратегическим интересам польского государства. В то же время, он дал понять, что объемы помощи будут определяться с учетом национальных интересов Польши.