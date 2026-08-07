«Польща буде утримувати армію України 10 років»: що відомо

У польському сегменті інтернет-платформ фіксується запуск нової масштабної дезінформаційної атаки. Зловмисники маніпулятивно стверджують, нібито Варшава офіційно зобов’язалася протягом наступного десятиліття повністю забезпечувати та фінансувати Збройні Сили України. Про це офіційно попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Україна і Польща. Ілюстративне фото

"Для створення ілюзії правдивості автори цього фейку апелюють до безпекової угоди, яку Україна та Польща уклали 8 липня 2024 року, — пояснюють у відомстві. — Проте в реальності цей документ не містить жодного слова чи зобов’язання щодо утримання українського війська за кошти польських платників податків. Угода лише закладає загальні рамки для довготривалого оборонного партнерства, яке включає навчання військових, технічну допомогу та розвиток взаємодії".

За даними аналітиків польського проекту Demagog, брехливі наративи розганяють здебільшого через мережу анонімних профілів у Facebook, X (Twitter) та TikTok. Фахівці чітко бачать у цих діях почерк російських спецслужб, які регулярно штампують подібні інформаційні операції.

"Подібні вкиди координуються з Кремля, де також активно використовують технології штучного інтелекту для створення антиукраїнських роликів, — зазначають у ЦПД, додаючи: — Раніше польський Генеральний штаб уже був змушений спростовувати аналогічну російську брехню про нібито падіння "української ракети" на території Польщі".

Головне завдання таких ворожих кампаній — максимально радикалізувати настрої всередині сусідньої держави та заблокувати логістичну й політичну допомогу.

"Кінцева мета цих дезінформаційних операцій абсолютно очевидна — спровокувати тотальну недовіру між поляками та українцями, штучно загострити міждержавні відносини й підірвати стратегічну підтримку України з боку Варшави, яка залишається одним із наших найголовніших союзників у Європі", — резюмують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії, оскільки успішний опір Києва відповідає стратегічним інтересам польської держави. Водночас він дав зрозуміти, що обсяги допомоги визначатимуться з урахуванням національних інтересів Польщі.