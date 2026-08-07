«Польща буде утримувати армію України 10 років»: що відомо

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Недилько Ксения
У польському сегменті інтернет-платформ фіксується запуск нової масштабної дезінформаційної атаки. Зловмисники маніпулятивно стверджують, нібито Варшава офіційно зобов’язалася протягом наступного десятиліття повністю забезпечувати та фінансувати Збройні Сили України. Про це офіційно попереджає Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.
Україна і Польща. Ілюстративне фото
За даними аналітиків польського проекту Demagog, брехливі наративи розганяють здебільшого через мережу анонімних профілів у Facebook, X (Twitter) та TikTok. Фахівці чітко бачать у цих діях почерк російських спецслужб, які регулярно штампують подібні інформаційні операції.
Головне завдання таких ворожих кампаній — максимально радикалізувати настрої всередині сусідньої держави та заблокувати логістичну й політичну допомогу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії, оскільки успішний опір Києва відповідає стратегічним інтересам польської держави. Водночас він дав зрозуміти, що обсяги допомоги визначатимуться з урахуванням національних інтересів Польщі.