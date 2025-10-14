Польша дошла до "предела": украинским беженцам поставили категорический ультиматум

Польша фактически исчерпала ресурсы для последующего приема украинцев, покидающих свою страну из-за войны. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радио RMF FM.

Фото: из открытых источников

"Мы — открытое общество. Но когда объемы миграции превышают наши интеграционные возможности, возникает угроза социальным проблемам. Мы этого не хотим. И в этом смысле — мы уже достигли предела. Принимать больше — не можем", — сказал Пшидач.

На вопрос ведущего, означает ли это фактическое прекращение приема новых беженцев из Украины, представитель польских властей уклонился от прямого ответа.

Пшидач подчеркнул, что приоритетом Польши сегодня является интеграция украинцев, которые уже находятся в стране, а не дальнейшее расширение потока.

"Должны сосредоточиться на инкультурации — то есть на включении украинцев в польское общество через образование, социальные программы и языковую адаптацию. Но важно не допустить формирования закрытых этнических анклавов — а такая тенденция уже наблюдается в отдельных городах", — пояснил чиновник.

По официальным оценкам, в настоящее время в Польше проживает более 950 тысяч украинцев, имеющих статус временной защиты. Варшава неоднократно призывала ЕС к более активной финансовой поддержке программ интеграции. В то же время, уровень общественной поддержки украинских беженцев в Польше снижается. Согласно последним опросам, впервые более половины поляков считают, что их государство должно уменьшить объем помощи украинцам.

