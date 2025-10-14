logo_ukra

Польща дійшла "межі": українським біженцям поставили категоричний ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща дійшла "межі": українським біженцям поставили категоричний ультиматум

У Варшаві підкреслюють важливість інтеграції та адаптації новоприбулих, аби запобігти соціальній напрузі.

14 жовтня 2025, 14:10
Польща фактично вичерпала ресурси для подальшого прийому українців, які залишають свою країну через війну. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF FM.

Польща дійшла "межі": українським біженцям поставили категоричний ультиматум

Фото: з відкритих джерел

"Ми — відкрите суспільство. Але коли обсяги міграції перевищують наші інтеграційні можливості, виникає загроза соціальним проблемам. Ми цього не хочемо. І в цьому сенсі — ми вже досягли межі. Приймати більше — не можемо", — сказав Пшидач.

На запитання ведучого, чи це означає фактичне припинення прийому нових біженців з України, представник польської влади ухилився від прямої відповіді. 

Пшидач підкреслив, що пріоритетом Польщі сьогодні є інтеграція тих українців, які вже перебувають у країні, а не подальше розширення потоку.

"Маємо зосередитися на інкультурації — тобто на включенні українців у польське суспільство через освіту, соціальні програми та мовну адаптацію. Але важливо не допустити формування закритих етнічних анклавів — а така тенденція вже спостерігається в окремих містах", — пояснив чиновник.

За офіційними оцінками, нині в Польщі проживає понад 950 тисяч українців, які мають статус тимчасового захисту. Варшава неодноразово закликала ЄС до активнішої фінансової підтримки програм інтеграції. Водночас рівень громадської підтримки українських біженців у Польщі знижується. Згідно з останніми опитуваннями, вперше понад половина поляків вважає, що їхня держава має зменшити обсяг допомоги українцям.

Як вже писали "Коментарі", генсек НАТО Марк Рютте заявив, що нині російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів, не становлять безпосередньої загрози, тому Альянс обирає стриману реакцію.



