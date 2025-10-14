Польща дійшла "межі": українським біженцям поставили категоричний ультиматум

Польща фактично вичерпала ресурси для подальшого прийому українців, які залишають свою країну через війну. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF FM.

Фото: з відкритих джерел

"Ми — відкрите суспільство. Але коли обсяги міграції перевищують наші інтеграційні можливості, виникає загроза соціальним проблемам. Ми цього не хочемо. І в цьому сенсі — ми вже досягли межі. Приймати більше — не можемо", — сказав Пшидач.

На запитання ведучого, чи це означає фактичне припинення прийому нових біженців з України, представник польської влади ухилився від прямої відповіді.

Пшидач підкреслив, що пріоритетом Польщі сьогодні є інтеграція тих українців, які вже перебувають у країні, а не подальше розширення потоку.

"Маємо зосередитися на інкультурації — тобто на включенні українців у польське суспільство через освіту, соціальні програми та мовну адаптацію. Але важливо не допустити формування закритих етнічних анклавів — а така тенденція вже спостерігається в окремих містах", — пояснив чиновник.

За офіційними оцінками, нині в Польщі проживає понад 950 тисяч українців, які мають статус тимчасового захисту. Варшава неодноразово закликала ЄС до активнішої фінансової підтримки програм інтеграції. Водночас рівень громадської підтримки українських біженців у Польщі знижується. Згідно з останніми опитуваннями, вперше понад половина поляків вважає, що їхня держава має зменшити обсяг допомоги українцям.

