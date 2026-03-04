logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша готовит исторический союз: он должен изменить ядерную карту Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша готовит исторический союз: он должен изменить ядерную карту Европы

Инициатива Эммануэля Макрона о расширении ядерного зонтика Франции может изменить архитектуру безопасности Европы

4 марта 2026, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польша заявила о намерении активнее включиться в формирование новой системы ядерного сдерживания в Европе. Об этом премьер-министр Дональд Туск сообщил перед заседанием правительства, подчеркнув, что Варшава больше не хочет оставаться сторонним наблюдателем в вопросах стратегической безопасности.

Польша готовит исторический союз: он должен изменить ядерную карту Европы

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры о возможном формате сотрудничества ведутся не только с Парижем, но и с рядом европейских государств, заинтересованных в усилении коллективной защиты. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французскую систему ядерного сдерживания, открыв ее для партнеров. Среди потенциальных участников назывались Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Греция и Польша.

Французская инициатива предусматривает различные формы взаимодействия – от совместных учений и демонстрации возможностей до возможного размещения стратегической авиации Франции на территории союзников. В Париже считают, что рассредоточение таких сил усложнит расчеты потенциального противника и усилит общий уровень защиты Европы.

При этом Макрон подчеркнул: окончательное решение о применении французского ядерного оружия останется исключительно за президентом Франции. Партнеры смогут участвовать в системе сдерживания, но без права голоса в вопросе использования арсенала.

Ожидается, что тема ядерного сотрудничества станет одной из ключевых на предстоящем саммите в Париже, где Дональд Туск планирует обсудить детали с французским лидером и другими главами европейских государств.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил осторожный скептицизм относительно перспектив скорого завершения войны России против Украины. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что переговорному процессу следует дать шанс, однако пока предпосылок для быстрого мира не видно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news
Теги:

Новости

Все новости