Польша готовит исторический союз: он должен изменить ядерную карту Европы

Польша заявила о намерении активнее включиться в формирование новой системы ядерного сдерживания в Европе. Об этом премьер-министр Дональд Туск сообщил перед заседанием правительства, подчеркнув, что Варшава больше не хочет оставаться сторонним наблюдателем в вопросах стратегической безопасности.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По его словам, переговоры о возможном формате сотрудничества ведутся не только с Парижем, но и с рядом европейских государств, заинтересованных в усилении коллективной защиты. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить французскую систему ядерного сдерживания, открыв ее для партнеров. Среди потенциальных участников назывались Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Греция и Польша.

Французская инициатива предусматривает различные формы взаимодействия – от совместных учений и демонстрации возможностей до возможного размещения стратегической авиации Франции на территории союзников. В Париже считают, что рассредоточение таких сил усложнит расчеты потенциального противника и усилит общий уровень защиты Европы.

При этом Макрон подчеркнул: окончательное решение о применении французского ядерного оружия останется исключительно за президентом Франции. Партнеры смогут участвовать в системе сдерживания, но без права голоса в вопросе использования арсенала.

Ожидается, что тема ядерного сотрудничества станет одной из ключевых на предстоящем саммите в Париже, где Дональд Туск планирует обсудить детали с французским лидером и другими главами европейских государств.

