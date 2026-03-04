Польща готує історичний союз: він має змінити ядерну карту Європи

Польща заявила про намір активніше включитись у формування нової системи ядерного стримування в Європі. Про це прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив перед засіданням уряду, наголосивши, що Варшава більше не хоче залишатися стороннім спостерігачем у питаннях стратегічної безпеки.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

За його словами, переговори про можливий формат співпраці ведуться не лише з Парижем, а й із низкою європейських держав, зацікавлених у посиленні колективного захисту. Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити французьку систему ядерного стримування, відкривши її партнерам. Серед потенційних учасників називалися Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція, Греція та Польща.

Французька ініціатива передбачає різні форми взаємодії – від спільних навчань та демонстрації можливостей до можливого розміщення стратегічної авіації Франції біля союзників. У Парижі вважають, що розподіл таких сил ускладнить розрахунки потенційного супротивника та посилить загальний рівень захисту Європи.

При цьому Макрон наголосив: остаточне рішення щодо застосування французької ядерної зброї залишиться виключно за президентом Франції. Партнери зможуть брати участь у системі стримування, але без права голосу щодо використання арсеналу.

Очікується, що тема ядерної співпраці стане однією з ключових на саміті в Парижі, де Дональд Туск планує обговорити деталі з французьким лідером та іншими главами європейських держав.

