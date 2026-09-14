Польща готується до реального вторгнення РФ: Туск ухвалив термінове рішення

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів екстрену нараду з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по західних районах України. Особливу увагу Варшави привернула атака у районі станції Ягодин, розташованої неподалік польського кордону.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Нарада відбулася 13 вересня в Урядовому центрі безпеки. У ньому взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та силових структур Польщі.

Туск заявив, що ситуація вимагає переходу до роботи у посиленому режимі. За його словами, Варшава очікує найближчими тижнями та місяцями високої активності з боку Росії і не виключає, що наслідки ескалації можуть торкнутися польської території.

Окремо польський прем'єр попередив про застосування Росією нових типів безпілотників. Він повідомив про реактивні дрони, які, за його словами, відрізняються збільшеною дальністю та точністю. Туск зазначив, що навіть Україна, яка має значний досвід відбиття повітряних атак, не здатна гарантовано перехоплювати усі безпілотники.

У Варшаві також стурбовані можливими спробами порушити роботу критичної інфраструктури – від залізничного сполучення до різних об'єктів у країні.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що під час атаки на захід України було зафіксовано 13 влучень. Серед уражених об'єктів опинилися автозаправна станція та пасажирський поїзд на станції Ягодин. Один із безпілотників потрапив у локомотив складу, що прямував із Києва до Варшави.

На тлі ударів польські військові фіксували активність авіації та оголошували попередження для мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Президент Польщі Кароль Навроцький також одержав оперативні доповіді. У польському командуванні заявили, що загроза була "реальною та близькою", оскільки удари відбувалися лише за кілька кілометрів або десятки кілометрів від кордону країни.

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