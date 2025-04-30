Польша готовится к войне: какие инструкции выдадут полякам

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Кравцев Сергей
Уже этой осенью каждая польская семья получит "Справочник по безопасности". Он будет касаться не только военных угроз, но и угроз в целом. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.
Польша. Фото из открытых источников
Он отметил, что сейчас катастрофически мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, а общественность потеряла способность распознавать, например, является ли вой сирен угрозой, проверкой или годовщиной каких-то событий, связанных с государственными церемониями.
По его словам, справочник будет доставлен в почтовые ящики, а также будет доступен в электронном виде. Его распространение будет сопровождаться кампанией в СМИ.
В справочнике будет информация о том, как выжить в кризисной ситуации в течение 72 часов.
Читайте также на портале "Комментарии" — каждый третий поляк готов покинуть свое место жительства в случае начала войны, каждый пятый – уехать за границу, а каждый десятый – пойти в армию добровольцем. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного IBRiS для издания Rzeczpospolita.
Согласно исследованию IBRiS, 32,6% поляков заявили, что в случае военного конфликта они покинули бы свои дома. Это несколько меньше, чем осенью 2023 года, когда аналогичные намерения выражали 37,4% граждан Польши.
Также издание "Комментарии" сообщало – полякам приказали сделать запасы для автономного потребления: что происходит.
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