Польша готовится к войне: какие инструкции выдадут полякам

Уже этой осенью каждая польская семья получит "Справочник по безопасности". Он будет касаться не только военных угроз, но и угроз в целом. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.

Польша. Фото из открытых источников

"По примеру таких стран, как Швеция, Финляндия, такой справочник, такая незаменимая книга появится и у поляков. Это будет скорее форма какой-то брошюры, которая будет посвящена не только военным угрозам, но и угрозам вообще. (...) Не только вопрос определенного военного конфликта, но и вопрос наводнений, угроз", — рассказал Томчик.

Он отметил, что сейчас катастрофически мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации, а общественность потеряла способность распознавать, например, является ли вой сирен угрозой, проверкой или годовщиной каких-то событий, связанных с государственными церемониями.

По его словам, справочник будет доставлен в почтовые ящики, а также будет доступен в электронном виде. Его распространение будет сопровождаться кампанией в СМИ.

В справочнике будет информация о том, как выжить в кризисной ситуации в течение 72 часов.

Читайте также на портале "Комментарии" — каждый третий поляк готов покинуть свое место жительства в случае начала войны, каждый пятый – уехать за границу, а каждый десятый – пойти в армию добровольцем. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Согласно исследованию IBRiS, 32,6% поляков заявили, что в случае военного конфликта они покинули бы свои дома. Это несколько меньше, чем осенью 2023 года, когда аналогичные намерения выражали 37,4% граждан Польши.

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