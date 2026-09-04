logo_ukra

BTC/USD

81236

ETH/USD

2522.56

USD/UAH

44.73

EUR/UAH

51.94

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Польща готується до війни: які повідомлення поляки почали отримувати на пошту
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща готується до війни: які повідомлення поляки почали отримувати на пошту

Документи отримують резервісти, але не лише вони. У разі масштабної кризи до конкретних завдань можуть залучити лікарів, айтішників, логістів та інших цивільних фахівців

4 вересня 2026, 12:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед документи отримують військовослужбовці резерву, однак вони можуть надходити й цивільним особам, яких держава заздалегідь визначила для виконання певних завдань у разі війни або мобілізації. Про це повідомляє RMF24.

Польща готується до війни: які повідомлення поляки почали отримувати на пошту

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Мобілізаційна картка видається ще у мирний час і має інформаційний характер. У документі зазначається мобілізаційне призначення людини, конкретний підрозділ та місце, куди вона повинна прибути. Водночас сам факт отримання картки не означає оголошення мобілізації.

За даними Центрального військового центру рекрутингу Польщі, така процедура є стандартною та проводиться щороку. Її головна мета – заздалегідь розподілити частину людей за конкретними військовими або допоміжними завданнями.

Йдеться не лише про резервістів. Мобілізаційне призначення можуть отримати представники професій, важливих для функціонування армії та держави під час кризи. Серед них – медики, IT-фахівці, логісти та працівники інших стратегічних сфер.

Окремі цивільні можуть бути визначені для роботи в енергетиці, транспорті, системах зв’язку чи державному управлінні. Подібний механізм може застосовуватися і щодо працівників силових структур.

У польській армії пояснюють, що попередній розподіл дозволяє уникнути хаосу у випадку різкого погіршення безпекової ситуації. Людина заздалегідь знає, де і яке завдання повинна виконувати, а військове командування не витрачає час на формування системи призначень уже після початку кризи.

Таким чином, розсилка мобілізаційних карток є частиною планової підготовки Польщі до різних сценаріїв безпеки, а не сигналом про неминучий початок мобілізації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Польща вимагає закрутити гайки росіянам: у ЄС запропонували нові обмеження.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wojsko-wysyla-polakom-karty-mobilizacyjne-kto-je-dostanie-i-,nIdn,1016365
Теги:

Новини

Всі новини