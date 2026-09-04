Польща готується до війни: які повідомлення поляки почали отримувати на пошту

У Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед документи отримують військовослужбовці резерву, однак вони можуть надходити й цивільним особам, яких держава заздалегідь визначила для виконання певних завдань у разі війни або мобілізації. Про це повідомляє RMF24.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Мобілізаційна картка видається ще у мирний час і має інформаційний характер. У документі зазначається мобілізаційне призначення людини, конкретний підрозділ та місце, куди вона повинна прибути. Водночас сам факт отримання картки не означає оголошення мобілізації.

За даними Центрального військового центру рекрутингу Польщі, така процедура є стандартною та проводиться щороку. Її головна мета – заздалегідь розподілити частину людей за конкретними військовими або допоміжними завданнями.

Йдеться не лише про резервістів. Мобілізаційне призначення можуть отримати представники професій, важливих для функціонування армії та держави під час кризи. Серед них – медики, IT-фахівці, логісти та працівники інших стратегічних сфер.

Окремі цивільні можуть бути визначені для роботи в енергетиці, транспорті, системах зв’язку чи державному управлінні. Подібний механізм може застосовуватися і щодо працівників силових структур.

У польській армії пояснюють, що попередній розподіл дозволяє уникнути хаосу у випадку різкого погіршення безпекової ситуації. Людина заздалегідь знає, де і яке завдання повинна виконувати, а військове командування не витрачає час на формування системи призначень уже після початку кризи.

Таким чином, розсилка мобілізаційних карток є частиною планової підготовки Польщі до різних сценаріїв безпеки, а не сигналом про неминучий початок мобілізації.

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