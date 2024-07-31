Польша готовится к войне: разрабатывает законопроект на основе опыта Украины

В Польше работают над законопроектом о гражданской защите и гражданской обороне, включающим планы массовой эвакуации населения и защиту коммуникаций. Документ разрабатывается на основе войны в Украине, заявил глава Министерства внутренних дел Томаш Симоняк.



Очиститель МВС Польши Томаш Симоняк. Фото видкритих джерел

В эфире Polsat News министр внутренних дел Польши Томаш Симоняк рассказал подробнее о подготовке страны к возможной войне. По его словам, законопроект находится на конечной стадии и осталось описать финансовые, кадровые вопросы, а также организацию органов местного самоуправления.

"Основная перспектива работы над этим проектом – это правила войны в Украине. Это уже не абстрактные ситуации, которые мы рассматриваем в мирное время, мы просто смотрим на то, что происходит в Украине, и, по нашему мнению, мы должны адаптироваться к этому", – сказал Симоняк.

Глава МВД Польши указывает, что законопроект сосредоточится на двух основных пунктах. Первым станет выделение средств на национальную оборону и защиту гражданского населения, в частности строительство укрытий и разработка правил эвакуации. Ожидается, что из бюджета будет выделяться 5-6 млрд. злотых в год на эту программу. Другой пункт предполагает создание защищенных правительственных коммуникаций.

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