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Польша и Украина в Варшаве подпишут новое соглашение: о чем идет речь

Министры Польши и Украины встретятся в Варшаве для подписания соглашения по экспорту зерна

сегодня, 10:44
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Автор:

Кравцев Сергей

Министры сельского хозяйства Украины и Польши в понедельник встретятся на территории Польши для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что вызывает значительное недовольство польских фермеров. Об этом заявил новый министр сельского хозяйства Роберт Телус, сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "PAP".

Польша и Украина в Варшаве подпишут новое соглашение: о чем идет речь

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Телус рассказал, что в пятницу имел телефонный разговор с Сольским, а в понедельник ждет его в Польше.


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"Мы обсудили очень важный вопрос и, надеюсь, сможем официально объявить все в понедельник", – рассказал Роберт Телус.

Он отметил, что стороны договорились о том, чтобы зерно из Украины не разгружали в Польше. "Решение было принято еще на встрече на границе в Дорогуске, сейчас мы только финализируем это", – сказал министр.

Как сообщалось, 11 апреля новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами пообещал обратиться к Европейской комиссии с просьбой ввести пошлины на импорт украинского зерна.

На прошлой неделе Польша и Украина договорились временно приостановить ввоз украинских пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника.

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Источник: https://www.pap.pl/
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