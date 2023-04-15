В США рассказали, зачем Кремль поднял по тревоге Тихоокеанский флот

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Кравцев Сергей
Российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. Таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
РФ начала морские учения на Дальнем Востоке. Фото: REUTERS
Аналитики отмечают, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров двойного назначения.
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В ISW считают, что это заявление является частью усилий Китая приуменьшить видимость своей поддержки России и показать пределы "безграничного" партнерства между Пекином и Москвой.
Стартовавшие маневры российского флота на Дальнем Востоке ISW считает попыткой Кремля выставить себя более привлекательным партнером для Пекина, показав ему военно-морскую мощь России в Тихом океане.
В ISW напомнили, что недавно Россия перебросила батарею береговых ракетных комплексов "Бастион" на курильский остров Парамушир. Институт считает, что это тоже часть политики запугивания Японии из-за ее поддержки Украины.
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