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В США рассказали, зачем Кремль поднял по тревоге Тихоокеанский флот

Масштабные маневры российского флота стартовали вчера, застав всех врасплох

сегодня, 07:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. Таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW). 

В США рассказали, зачем Кремль поднял по тревоге Тихоокеанский флот

РФ начала морские учения на Дальнем Востоке. Фото: REUTERS

Аналитики отмечают, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров двойного назначения. 


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В ISW считают, что это заявление является частью усилий Китая приуменьшить видимость своей поддержки России и показать пределы "безграничного" партнерства между Пекином и Москвой.

"Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта", – считают аналитики.

Стартовавшие маневры российского флота на Дальнем Востоке ISW считает попыткой Кремля выставить себя более привлекательным партнером для Пекина, показав ему военно-морскую мощь России в Тихом океане.

"Кремль также, вероятно, намерен использовать проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Японией Украины в преддверии встречи G7 с 19 по 21 мая", – полагают аналитики.

В ISW напомнили, что недавно Россия перебросила батарею береговых ракетных комплексов "Бастион" на курильский остров Парамушир. Институт считает, что это тоже часть политики запугивания Японии из-за ее поддержки Украины.

"Россия проводила аналогичные информационные операции и демонстрационные действия против Запада, направленные на то, чтобы предотвратить дальнейшую помощь Запада Украине в области безопасности, разжигая опасения по поводу эскалации, хотя эти усилия никогда не предвещали реальной эскалации", – считают в ISW.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-14-2023
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