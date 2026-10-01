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Польша изменяет правила сбивания воздушных целей: какое разрешение дали военным

С 1 октября польские военные переходят на принцип «положительной идентификации»

1 октября 2026, 09:40
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Кравцев Сергей

Польша с 1 октября меняет порядок реагирования на неизвестные воздушные объекты. Новые процедуры позволяют военным принимать решение об уничтожении потенциально враждебной цели без обязательного визуального контакта с ней.

Польша изменяет правила сбивания воздушных целей: какое разрешение дали военным

Авиация. Фото: из открытых источников

Об изменениях сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, новые правила уже подготовлены и внедряются в армии. Решение было принято после доклада оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерала Иренеуша Новака.

Главное изменение касается самой процедуры идентификации. Ранее польский истребитель должен был приблизиться к неизвестному объекту, чтобы визуально определить его тип и характер угрозы. Теперь применяется принцип так называемой положительной идентификации.

Это означает, что решение может основываться сразу на нескольких источниках информации. Среди них – радиолокационные данные, сведения других систем наблюдения, факт нахождения объекта в закрытой для полетов зоне и информация, поступающая от украинской стороны.

Таким образом, военному самолету не обязательно рисковать, приближаясь к цели на небольшое расстояние. Совокупность полученных данных может позволить определить объект как представляющий угрозу и принять решение о его уничтожении.

В польском Минобороны объясняют изменение правил ростом угрозы для воздушного пространства страны на фоне российских атак по Украине. Польша уже неоднократно поднимала авиацию из-за активности российских сил и случаев появления подозрительных объектов вблизи или внутри своего воздушного пространства.

При этом прежняя система визуальной идентификации была рассчитана прежде всего на мирное время и должна была снижать риск ошибки – например, случайного поражения гражданского или союзного самолета.

Теперь Варшава делает ставку на скорость реагирования. Новые процедуры распространяются не только на истребительную авиацию, но и на другие силы, участвующие в защите воздушного пространства.

Изменения вводятся на уровне армии и, как заявил министр обороны, не требуют отдельной поправки в законодательство.

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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3736749,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
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