Внутри Польши разгорелся спор: кто испугался российской угрозы

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского в политизации вопросов национальной безопасности. По его словам, заявления об угрозе со стороны России могут использоваться правительством для привлечения внимания к себе и отвлечения общества от внутренних проблем.

Польша. Фото: из открытых источников

Об этом Пшидач заявил в интервью польским СМИ, сообщает Polsat News. Чиновник при этом подчеркнул, что не считает российские гибридные угрозы выдуманными. По его словам, в канцелярии президента Кароля Навроцкого регулярно получают информацию о возможном усилении подобных действий со стороны Москвы.

Однако, как отметил Пшидач, если правительство располагает дополнительными сведениями об угрозах, оно должно передавать их президенту. В противном случае, считает чиновник, публичные предупреждения могут превращаться в элемент политической борьбы.

"Если что-то должно произойти, то, на мой взгляд, во-первых, президент должен об этом знать, а во-вторых, поляков тоже следует к этому подготовить", — заявил Пшидач.

Он отдельно раскритиковал Туска и Сикорского за то, что они, по его мнению, слишком активно используют тему безопасности в публичной политике. Пшидач предупредил: постоянные заявления об угрозе могут привести к обратному эффекту – люди перестанут воспринимать предупреждения всерьез.

При этом сам чиновник признал, что вероятность российских гибридных атак остается предметом внимания польских властей. Речь идет не только о военных сценариях, но и о других формах давления, которые Варшава связывает с Москвой.

Таким образом, внутри польской власти возник публичный спор не о самом существовании угроз, а о способах информирования общества и использовании темы безопасности в политической дискуссии.

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