Польша меняет правила для украинских беженцев: что теперь станет недоступным

В Польше вступают в силу новые правила пребывания украинских беженцев, которые существенно изменяют систему государственной поддержки. С 5 марта отдельные положения так называемого специального закона о помощи гражданам Украины прекращают действие, а часть норм будет перенесена в общее законодательство о защите иностранцев. Об этом сообщает польское издание Rynek Zdrowia.

Украинские беженцы.

Специальный закон был принят в 2022 году после начала полномасштабной войны, чтобы упростить пребывание украинцев в стране и предоставить им доступ к социальной помощи, медицине и легальному трудоустройству. Теперь польские власти решили перейти к единой системе поддержки для всех лиц с временной защитой.

В то же время, часть льгот для граждан Украина будет отменена. В частности, для многих беженцев ограничат доступ к бесплатной медицине, и им придется оплачивать лечение самостоятельно.

Ранее после изменений в законодательстве осенью 2025 года украинцы уже потеряли право на ряд бесплатных медицинских услуг. Среди них стоматологическое лечение, реабилитация, трансплантация, эндопротезирование, операции по удалению катаракты, а также компенсация стоимости лекарств и медицинских изделий.

В дальнейшем полностью бесплатную медицинскую помощь в системе Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) будут получать только отдельные категории беженцев. Речь идет о детях до 18 лет, беременных женщинах, роженицах, жертвах пыток или сексуального насилия, а также лицах, проживающих в центрах коллективного размещения.

В то же время украинцы, которые работают в Польше и платят страховые взносы, и в дальнейшем будут иметь доступ к бесплатному лечению через систему медицинского страхования.

Неработающие взрослые без страхового покрытия должны будут оплачивать консультации врачей, обследование или лечение за свой счет. Исключение будут только экстренные случаи – помощь после аварий или других критических ситуаций останется бесплатной.

Аналитики отмечают, что новые правила могут заставить часть украинцев активнее искать работу или оформлять частное медицинское страхование во избежание значительных затрат на лечение.

