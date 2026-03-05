Польща змінює правила для українських біженців: що тепер стане недоступним

У Польщі набувають чинності нові правила щодо перебування українських біженців, які суттєво змінюють систему державної підтримки. З 5 березня окремі положення так званого спеціального закону про допомогу громадянам України припиняють дію, а частину норм буде перенесено до загального законодавства про захист іноземців. Про це повідомляє польське видання Rynek Zdrowia.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Спеціальний закон був ухвалений у 2022 році після початку повномасштабної війни, щоб спростити перебування українців у країні та надати їм доступ до соціальної допомоги, медицини і легального працевлаштування. Тепер польська влада вирішила перейти до єдиної системи підтримки для всіх осіб із тимчасовим захистом.

Водночас частина пільг для громадян Україна буде скасована. Зокрема, для багатьох біженців обмежать доступ до безкоштовної медицини, і їм доведеться оплачувати лікування самостійно.

Раніше, після змін у законодавстві восени 2025 року, українці вже втратили право на низку безкоштовних медичних послуг. Серед них – стоматологічне лікування, реабілітація, трансплантація, ендопротезування, операції з видалення катаракти, а також компенсація вартості ліків і медичних виробів.

Надалі повністю безкоштовну медичну допомогу у системі Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) отримуватимуть лише окремі категорії біженців. Йдеться про дітей до 18 років, вагітних жінок, породіль, жертв тортур або сексуального насильства, а також осіб, які проживають у центрах колективного розміщення.

Водночас українці, які працюють у Польщі та сплачують страхові внески, і надалі матимуть доступ до безкоштовного лікування через систему медичного страхування.

Непрацюючі дорослі без страхового покриття повинні будуть оплачувати консультації лікарів, обстеження чи лікування власним коштом. Виняток становитимуть лише екстрені випадки – допомога після аварій або інших критичних ситуацій залишиться безкоштовною.

Аналітики зазначають, що нові правила можуть змусити частину українців активніше шукати роботу або оформлювати приватне медичне страхування, щоб уникнути значних витрат на лікування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Польщі масово затримують та надсилають українців: деталі.



