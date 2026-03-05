У Польщі масово затримують та надсилають українців: деталі

Польща посилює міграційний контроль максимум. Про результати операції повідомило польське видання "Рolskie Radio", посилаючись на міністра внутрішніх справ Польщі Марцина Кервінського.

Українці у Польші. Фото: з відкритих джерел

Так, під час останньої загальнонаціональної операції, до якої було залучено понад 27 тисяч офіцерів, сотні іноземців опинилися у в'язниці.

При цьому найбільшого акценту в цій операції було зроблено на українцях: 91 наш співвітчизник лише за одну ніч отримав рішення про примусове повернення на Батьківщину.

Операція, що охопила усі воєводства Польщі 2-3 березня, стала справжнім іспитом для іноземців. Поліція та Прикордонна служба провели майже 1800 точкових перевірок у місцях проживання та роботи мігрантів.

Цікаво, що до рейдів було залучено навіть елітні підрозділи – Центральне бюро кіберзлочинності та Бюро поліцейських розслідувань.

Силовики шукали не лише тих, хто ховається від правосуддя, а й тих, чиє перебування у країні давно стало нелегальним.

За словами міністра внутрішніх справ Марцина Кервінського, це була перша подібна акція у 2026 році.

У результаті правоохоронці затримали 1944 особи, які ховалися від правосуддя. Серед них – 147 іноземців, яких розшукувала польська влада за ордерами на арешт. Найбільшу групу серед затриманих становили громадяни України.

Географія затриманих іноземців така: українці – 91 особа (абсолютна більшість); грузини – 14 осіб; білоруси – 8 осіб; молдавани – 3 особи; росіяни – 2 особи.

