Главная Новости Мир Польша Польша может отозвать высшую госнаграду Зеленского: что стало причиной
Польша может отозвать высшую госнаграду Зеленского: что стало причиной

Судьба Ордена Белого Орла решится в июне: польский лидер обратится к Капитулу по поводу награды Президента Украины

29 мая 2026, 13:42
Недилько Ксения

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен официально предложить лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – Ордена Белого Орла. Поводом к такому шагу стало решение украинского лидера присвоить одному из военных подразделений почетное наименование в честь "Героев УПА". В Польше эта организация обвиняется в массовых убийствах польского населения в годы Второй мировой войны.

Глава соседнего государства пояснил, что принятие подобных решений требует соблюдения четкой юридической процедуры, поэтому вопросы будут рассматриваться коллегиально.

"Я не могу самостоятельно отменить награждение, – заметил Навроцкий, – поэтому внесу это предложение на следующем заседании Капитула Ордена Белого Орла".

Официальное обсуждение этой инициативы и голосование членами Капитула запланировано уже на июнь.

Стоит напомнить, что этот орден является старейшим и высоким отличием Республики Польша. Владимир Зеленский получил его в апреле 2023 года из рук тогдашнего польского президента Анджея Дуды во время официального визита в Варшаву.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Кремля Дмитрий Песков остро раскритиковал решение о перезахоронении лидера ОУН Андрея Мельника, использовав традиционные штампы российской пропаганды о "радикализме" украинской власти. "Киевский режим демонстрирует свою "коричневую окраску"", — утверждает Песков. По его мнению, перенос праха исторического деятеля свидетельствует о том, что "фактически в центре Европы происходит официальное прославление нацистских сподвижников".



