Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков озвучив чергову порцію пропагандистських звинувачень на адресу України, пов'язаних із перенесенням до столиці останків Андрія Мельника, а також прокоментував ситуацію навколо російських погроз щодо ударів по українських підприємствах. Зокрема, у Москві досі чекають на сигнали з Вашингтона після своїх ультиматумів.

"Кремль поки не має інформації про реакцію США", — заявив речник російського диктатора, коментуючи "попередження РФ про намір завдавати послідовних ударів по ВПК в Києві".

Окрім військових погроз, спікер Кремля зосередився на ідеологічних випадах. Він гостро розкритикував рішення про перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, використавши традиційні штампи російської пропаганди про "радикалізм" української влади.

"Київський режим демонструє свою "коричневу окраску"", — стверджує Пєсков. На його думку, перенесення праху історичного діяча свідчить про те, що "фактично в центрі Європи відбувається офіційне прославлення нацистських приспешників".

Своїми заявами прессекретар російського президента вкотре спробував виправдати повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну, пов'язавши внутрішні історичні рішення сусідньої держави з причинами початку агресії.

"Прославлення нацистів Киевом", — резюмував Пєсков, намагаючись переконати аудиторію, що цей крок нібито "зайвий раз підкреслює обґрунтованість рішення про початок СВО".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на заяви Москви про можливі масовані удари по Києву, закликало всі сторони утриматися від подальшої ескалації бойових дій. При цьому офіційних коментарів щодо можливої евакуації персоналу китайського посольства з української столиці не надходило. Про це йдеться у відповіді прес-секретаря МЗС КНР Мао Нін на запитання журналістів.



