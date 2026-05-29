Польща може відкликати найвищу держнагороду Зеленського: що стало причиною

Президент Польщі Кароль Навроцький має намір офіційно запропонувати позбавити свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — Ордена Білого Орла. Приводом для такого кроку стало рішення українського лідера присвоїти одному з військових підрозділів почесне найменування на честь "Героїв УПА". У Польщі цю організацію звинувачують у масових вбивствах польського населення в роки Другої світової війни.

Глава сусідньої держави пояснив, що ухвалення подібних рішень потребує дотримання чіткої юридичної процедури, тому питання розглядатимуть колегіально.

"Я не можу самостійно скасувати нагородження, — зауважив Навроцький, — тому внесу цю пропозицію на наступному засіданні Капітулу Ордену Білого Орла".

Офіційне обговорення цієї ініціативи та голосування членами Капітулу заплановане вже на червень.

Варто нагадати, що цей орден є найстарішою та найвищою відзнакою Республіки Польща. Володимир Зеленський отримав його у квітні 2023 року з рук тодішнього польського президента Анджея Дуди під час офіційного візиту до Варшави.

