logo

BTC/USD

27138.89

ETH/USD

1680.96

LTC/USD

66.74

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша на грани выхода из Евросоюза: журналист рассказал, что происходит в стране
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша на грани выхода из Евросоюза: журналист рассказал, что происходит в стране

В партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США

сегодня, 19:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

15 октября состоявшиеся в Польше парламентские выборы определят членство страны в ЕС. Об этом заявил журналист Мирослав Чех в эфире телеканала " Эспрессо ".

Польша на грани выхода из Евросоюза: журналист рассказал, что происходит в стране

Выборы в Польше (фото из открытых источников)

По его словам, партия "Право и справедливость", уже восемь лет у власти страны и довольно часто конфликтует с Европейским союзом.


"Очень многих поляков достала политика партии "Право и справедливость". Эта партия уже более 8 лет у власти и полякам уже хочется чего-то другого. В "Право и справедливость" очень сильно перегнули палку с пропагандой, а также есть огромное количество скандалов, связанных с этой партией, оказало большое влияние на позицию людей", — рассказал Чех.

По его мнению, большинство людей в Польше понимают, как парламентские выборы могут повлиять на будущее их страны.

"Люди, которые пришли на Марш миллиона сердец, понимают, что Польша находится в шаге от выхода из Европейского Союза. Ведь партия "Право и справедливость" избрала путь конфронтации с ЕС. Также они имеют очень жесткую антинемецкую политику. А еще не секрет, что в партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.  Таким образом они ожидают изменения внешней политики США, а соответственно и самой Европы. Поэтому большинство людей в Польше считают, что ставкой на выборах в их стране является членство Польши страны в ЕС", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара. Согласно показателям статистического управления в июле Польша увеличила закупку удобрений у России в 3,3 раза. Российские удобрения занимают вторую позицию на польском рынке и уступают только аналогичной продукции из Германии.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!