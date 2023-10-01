Польша на грани выхода из Евросоюза: журналист рассказал, что происходит в стране

15 октября состоявшиеся в Польше парламентские выборы определят членство страны в ЕС. Об этом заявил журналист Мирослав Чех в эфире телеканала " Эспрессо ".

Выборы в Польше (фото из открытых источников)

По его словам, партия "Право и справедливость", уже восемь лет у власти страны и довольно часто конфликтует с Европейским союзом.

"Очень многих поляков достала политика партии "Право и справедливость". Эта партия уже более 8 лет у власти и полякам уже хочется чего-то другого. В "Право и справедливость" очень сильно перегнули палку с пропагандой, а также есть огромное количество скандалов, связанных с этой партией, оказало большое влияние на позицию людей", — рассказал Чех.

По его мнению, большинство людей в Польше понимают, как парламентские выборы могут повлиять на будущее их страны.

"Люди, которые пришли на Марш миллиона сердец, понимают, что Польша находится в шаге от выхода из Европейского Союза. Ведь партия "Право и справедливость" избрала путь конфронтации с ЕС. Также они имеют очень жесткую антинемецкую политику. А еще не секрет, что в партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Таким образом они ожидают изменения внешней политики США, а соответственно и самой Европы. Поэтому большинство людей в Польше считают, что ставкой на выборах в их стране является членство Польши страны в ЕС", – добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша в три раза увеличила закупку одного российского товара. Согласно показателям статистического управления в июле Польша увеличила закупку удобрений у России в 3,3 раза. Российские удобрения занимают вторую позицию на польском рынке и уступают только аналогичной продукции из Германии.