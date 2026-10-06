Польша начала массово перебрасывать к границе Украины Abrams и Patriot: что происходит

Польша масштабно усиливает военное присутствие в Люблинском регионе, расположенном у границы с Украиной. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о размещении здесь новых воинских подразделений, танков Abrams и систем противовоздушной обороны Patriot.

Танк Abrams. Фото: из открытых источников

По словам министра, несколько недель назад было принято решение развернуть батареи Patriot в районе Люблина. Он подчеркнул, что это станет первым размещением таких систем непосредственно в этом регионе.

Одновременно польские власти расширяют структуру сухопутных войск. В Билгорае планируется разместить 18-ю механизированную бригаду, а рядом с ней – подразделения противовоздушной обороны.

Военное усиление затронет и другие направления. В Лукуве намерены создать подразделение беспилотных систем, в Свиднике – базу армейской вертолетной авиации. Кроме того, планируется расширить военный объект в Собешине, где уже работает учебный центр Академии ВВС Польши.

Дополнительные вертолеты сухопутных войск также разместят в аэропорту Люблина.

Новые подразделения усилят уже существующую группировку польской армии в восточной части страны. В регионе находятся 19-я Люблинская механизированная бригада, вооруженная, в частности, американскими танками M1A1 Abrams, 2-й разведывательный полк, 18-й зенитный полк и 2-я Люблинская бригада территориальной обороны.

Особое значение Варшава придает противовоздушной обороне. Размещение Patriot должно дополнить уже существующие возможности защиты региона от воздушных угроз.

Таким образом, Люблинский регион постепенно превращается в один из ключевых узлов польской обороны на восточном направлении. Усиление происходит на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста внимания стран НАТО к защите своего восточного фланга.

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