logo

BTC/USD

29858.07

ETH/USD

1859.72

LTC/USD

83.87

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша направляет тысячи военных на границу с Беларусью: увеличилась ли угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша направляет тысячи военных на границу с Беларусью: увеличилась ли угроза

Польша направит к своей границе с Беларусью две тысячи военнослужащих - вдвое больше, чем просила погранслужба

сегодня, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Власти Польши приняли решение перебросить к своей границе с Беларусью 2000 военнослужащих, что вдвое больше, чем запрошено пограничной службой, для пресечения незаконных переходов и поддержания стабильности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Мацея Васика польским СМИ.

Польша направляет тысячи военных на границу с Беларусью: увеличилась ли угроза

Польша еще больше усилит границу с Беларусью. Фото REUTERS

Заместитель министра рассказал, что от пограничников пришел запрос на то. Чтобы усилить границу за счет переброски дополнительной тысячи военных, но в итоге после обсуждения вопроса было принят о решение вместо тысячи военных отправить две тысячи.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это подкрепление будет состоять не из 1000, а из 2000 солдат", — сказал Васик. "Это решение было принято Комитетом безопасности, и министром (обороны) Мариушем Блащаком".

Замминистра также отметил, что все попытки мигрантов нелегально проникнуть в Польшу сейчас организуются режимом Лукашенко.

"Если бы на той стороне были настоящие пограничники, а не службы контрабанды, этих переходов вообще не было бы", — отметил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — угроза нарастает: в Польше заявили о выдвижении вагнеровцев к границе со странами Балтии.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время массового обстрела Украины, который произошел 5 августа, появились сообщения о возможном запуске ракет с территории Республики Беларусь (РБ). Однако, как уверяет представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, на самом деле, Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против нашей страны. Ранее в СБУ предупреждали, что представители ЧВК "Вагнер", обосновавшиеся в РБ, могут совершить провокацию "под чужим флагом" на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (стратегическое предприятие) всё с той же целью – втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Остался ли еще у РФ такой шанс после массовых разоблачений и предупреждений со стороны Запада и Киева? Готов ли к этому режим Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/poland-send-2000-troops-reinforce-belarus-border-2023-08-09/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!