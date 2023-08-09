Польша направляет тысячи военных на границу с Беларусью: увеличилась ли угроза

Власти Польши приняли решение перебросить к своей границе с Беларусью 2000 военнослужащих, что вдвое больше, чем запрошено пограничной службой, для пресечения незаконных переходов и поддержания стабильности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Мацея Васика польским СМИ.

Польша еще больше усилит границу с Беларусью. Фото REUTERS

Заместитель министра рассказал, что от пограничников пришел запрос на то. Чтобы усилить границу за счет переброски дополнительной тысячи военных, но в итоге после обсуждения вопроса было принят о решение вместо тысячи военных отправить две тысячи.

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"Это подкрепление будет состоять не из 1000, а из 2000 солдат", — сказал Васик. "Это решение было принято Комитетом безопасности, и министром (обороны) Мариушем Блащаком".

Замминистра также отметил, что все попытки мигрантов нелегально проникнуть в Польшу сейчас организуются режимом Лукашенко.

"Если бы на той стороне были настоящие пограничники, а не службы контрабанды, этих переходов вообще не было бы", — отметил чиновник.

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