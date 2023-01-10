«Польша нас многому научила»: чем удивила беженцев соседняя страна?

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Vitalii Rozkariaka
В то время, как
российских оккупантов удивляют унитазы и микроволновки, находящиеся в
украинских квартирах и домах, беженцев, приехавших в Польшу, удивили в соседней
стране совсем нематериальные ценности. Так, к примеру, одна из переселенок
поделилась с журналисткой местного издания своими впечатлениями от жизни в
Польше. Больше всего девушка не может привыкнуть к тому, что уровень жизни
поляков заметно выше, хотя работают они при этом гораздо меньше, нежели
украинцы.
фото тематическое, из открытых источников
"Не пойму до сих
пор, как можно мало работать и лучше жить", — цитирует риторический вопрос
беженки издание Wyborcza.
Автор статьи-исследования
Галина Чалимоник говорит, что, после общения со многими переселенцами, она
смело может утверждать, что большинство украинцев ценят в Польше вещи, которые
основаны не на материальных благах, а на ценностях и морали.
"Только в Польше
я смогла увидеть вживую, что такое "НЕдискриминация", — рассказывает беженка
Фиона Кудрявцева, которая передвигается на инвалидной коляске. Девушка
добавляет, что в Украине тоже есть закон, который якобы должен защищать ее
права, но на практике, он, к сожалению, "мертвый".
Помимо этого,
говориться в исследовании журналистки, украинцев впечатляет низкий уровень
коррупции в Польше. Многим очень нравиться, как правительство заботится об
окружающей среде, ведь везде очень чисто – зеленые газоны, клумбы, ухоженные
парки и скверы, ровные дороги и т.д.
Таким образом,
можно сделать вывод, что ничего такого, чего нет в Украине, в Польше беженцы не
увидели. Не увидели, однако почувствовали, они "примеряли" на себе совсем иную культуру
общения и поведения, окунулись в более свободную и толерантную жизнь без
каких-либо предрассудков.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало о скандале, который разгорелся в одном из
городков Польши вокруг беженки из Украины.
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