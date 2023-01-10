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«Польша нас многому научила»: чем удивила беженцев соседняя страна?

Толерантность и отсутствие коррупции - основные моменты, которые приятно шокировали украинцев

сегодня, 10:47 comments1877
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В то время, как российских оккупантов удивляют унитазы и микроволновки, находящиеся в украинских квартирах и домах, беженцев, приехавших в Польшу, удивили в соседней стране совсем нематериальные ценности. Так, к примеру, одна из переселенок поделилась с журналисткой местного издания своими впечатлениями от жизни в Польше. Больше всего девушка не может привыкнуть к тому, что уровень жизни поляков заметно выше, хотя работают они при этом гораздо меньше, нежели украинцы.

«Польша нас многому научила»: чем удивила беженцев соседняя страна?

фото тематическое, из открытых источников

"Не пойму до сих пор, как можно мало работать и лучше жить", — цитирует риторический вопрос беженки издание Wyborcza.

Автор статьи-исследования Галина Чалимоник говорит, что, после общения со многими переселенцами, она смело может утверждать, что большинство украинцев ценят в Польше вещи, которые основаны не на материальных благах, а на ценностях и морали.

"Только в Польше я смогла увидеть вживую, что такое "НЕдискриминация", — рассказывает беженка Фиона Кудрявцева, которая передвигается на инвалидной коляске. Девушка добавляет, что в Украине тоже есть закон, который якобы должен защищать ее права, но на практике, он, к сожалению, "мертвый".

Помимо этого, говориться в исследовании журналистки, украинцев впечатляет низкий уровень коррупции в Польше. Многим очень нравиться, как правительство заботится об окружающей среде, ведь везде очень чисто – зеленые газоны, клумбы, ухоженные парки и скверы, ровные дороги и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что ничего такого, чего нет в Украине, в Польше беженцы не увидели. Не увидели, однако почувствовали, они "примеряли" на себе совсем иную культуру общения и поведения, окунулись в более свободную и толерантную жизнь без каких-либо предрассудков.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о скандале, который разгорелся в одном из городков Польши вокруг беженки из Украины. 



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Источник: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,29337030,wojna-i-masowa-migracja-sprawiaja-ze-ukraincy-zmieniaja-stosunek.html?_ga=2.208172186.98340401.1673330898-299088472.1667395130
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