В Польше разгорелся очередной скандал вокруг безосновательного увольнения беженки с Украины: детали

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Vitalii Rozkariaka
В Польше, в
которой сейчас находиться многомиллионное количество беженцев с Украины, вновь
разгорелся скандал вокруг переселенцев. В этот раз речь идет о безосновательном
увольнении женщины, приехавшей со своей 9-летней дочерью в Польшу из Днепра. Так,
беженку, которая, начиная с 21 апреля работала помощником повара в одном из
школьных комплексов Ожарова, уволили из-за бюрократической мелочи, которая в
другой любой ситуации не сыграла бы столь значимой роли, уверен житель городка
по имени Юзеф, который и написал о данной проблеме в редакцию газеты Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Наталья
Василенко, которая в Украине долгое время проработала поваром,
нашла работу по своей специальности почти сразу же, как только приехала в
Польшу. Сначала это была стажировка, говорит женщина, потом директор школьного
комплекса Марчин Станьчик заключил с ней трудовой договор, по которому та и
работала до недавнего времени. Однако, в декабре должность директора начала
занимать другая персона — Моника Влодарска, которая в конце прошлого года
вызвала Наталью в кабинет и вручила документ, в котором было сказано об
увольнении украинки.
"По закону якобы
все правильно. Когда меня трудоустраивали, я должна была получить так
называемое "уведомлении о принятии на работу". Его я по каким-то причинам не
получила, однако сам трудовой договор был на руках, я работала легально и
платила налоги. Я была в шоке, узнав об увольнении. Нынешняя директорша
сказала, что она к этой ситуации не имеет никакого отношения, мол, не она
приняла такое решение", — говорит Наталья.
Чем завершится
данная история, и повлияет ли поддержка СМИ на ситуацию неизвестно, однако
хотелось бы верить, что Наталья справиться с проблемами и быстро найдет новую
работу.
Напомним, ранее
мы сообщали о том, как для украинцев во Вроцлаве организовали праздничную
трапезу на Рождество.
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