В Польше разгорелся очередной скандал вокруг безосновательного увольнения беженки с Украины: детали

В Польше, в которой сейчас находиться многомиллионное количество беженцев с Украины, вновь разгорелся скандал вокруг переселенцев. В этот раз речь идет о безосновательном увольнении женщины, приехавшей со своей 9-летней дочерью в Польшу из Днепра. Так, беженку, которая, начиная с 21 апреля работала помощником повара в одном из школьных комплексов Ожарова, уволили из-за бюрократической мелочи, которая в другой любой ситуации не сыграла бы столь значимой роли, уверен житель городка по имени Юзеф, который и написал о данной проблеме в редакцию газеты Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Наталья Василенко, которая в Украине долгое время проработала поваром, нашла работу по своей специальности почти сразу же, как только приехала в Польшу. Сначала это была стажировка, говорит женщина, потом директор школьного комплекса Марчин Станьчик заключил с ней трудовой договор, по которому та и работала до недавнего времени. Однако, в декабре должность директора начала занимать другая персона — Моника Влодарска, которая в конце прошлого года вызвала Наталью в кабинет и вручила документ, в котором было сказано об увольнении украинки.

"По закону якобы все правильно. Когда меня трудоустраивали, я должна была получить так называемое "уведомлении о принятии на работу". Его я по каким-то причинам не получила, однако сам трудовой договор был на руках, я работала легально и платила налоги. Я была в шоке, узнав об увольнении. Нынешняя директорша сказала, что она к этой ситуации не имеет никакого отношения, мол, не она приняла такое решение", — говорит Наталья.

Чем завершится данная история, и повлияет ли поддержка СМИ на ситуацию неизвестно, однако хотелось бы верить, что Наталья справиться с проблемами и быстро найдет новую работу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как для украинцев во Вроцлаве организовали праздничную трапезу на Рождество.

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