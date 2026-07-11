Польша не пустит Украину в ЕС: в Сейме готовят жесткую резолюцию

Оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) заявила о намерении вынести в Сейма резолюцию с призывом заблокировать дальнейшее движение Украины к членству в Европейском Союзе. Причиной называют нерешенные исторические споры, связанные с Волынской трагедией. О соответствующей инициативе сообщил кандидат в должность премьер-министра от PiS Пшемислав Чарнек.

Польша. Фото: из открытых источников

Символически заявление было обнародовано в День памяти жертв Волынской трагедии.

По словам политика, предложенный документ будет призывать польское правительство выступать против дальнейшего продвижения Украины к членству в ЕС, пока Киев, по мнению авторов резолюции, не прекратит "глорификацию виновников Волынской резни".

Чарнек заявил, что Европейский Союз не должен принимать в свой состав государство, которое, как он утверждает, продолжает обращаться к спорным страницам собственной истории. Именно поэтому правительство Польши, по мнению политика, должно жестче отстаивать свою позицию во время переговоров по евроинтеграции Украины.

Инициатива PiS может существенно обострить украинско-польский диалог, который в последние месяцы все чаще сопровождается дискуссиями вокруг исторической памяти. Волынская трагедия уже не раз становилась предметом политических заявлений в Польше, а вопрос эксгумации жертв и оценки событий Второй мировой войны остается одним из самых чувствительных в двусторонних отношениях.

Эксперты обращают внимание, что пока речь идет только об инициативе оппозиционной силы. В то же время, подобные заявления свидетельствуют о том, что историческая тематика все активнее используется во внутренней политической борьбе Польши и может влиять на дискуссии относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе.

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