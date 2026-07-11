Польща не пустить Україну до ЄС: у Сеймі готують жорстку резолюцію

Опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" (PiS) заявила про намір винести до Сейму резолюцію із закликом заблокувати подальший рух України до членства в Європейському Союзі. Причиною називають невирішені історичні суперечки, пов'язані з Волинською трагедією. Про відповідну ініціативу повідомив кандидат на посаду прем'єр-міністра від PiS Пшемислав Чарнек.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Символічно заяву було оприлюднено у День пам'яті жертв Волинської трагедії.

За словами політика, запропонований документ закликатиме польський уряд виступати проти подальшого просування України до членства в ЄС, доки Київ, на думку авторів резолюції, не припинить "глорифікацію винуватців Волинської різанини".

Чарнек заявив, що Європейський Союз не повинен приймати до свого складу державу, яка, як він стверджує, продовжує звертатися до суперечливих сторінок власної історії. Саме тому уряд Польщі, на переконання політика, має жорсткіше відстоювати свою позицію під час переговорів щодо євроінтеграції України.

Ініціатива PiS може суттєво загострити українсько-польський діалог, який останніми місяцями дедалі частіше супроводжується дискусіями навколо історичної пам'яті. Волинська трагедія вже неодноразово ставала предметом політичних заяв у Польщі, а питання ексгумації жертв та оцінки подій Другої світової війни залишається одним із найчутливіших у двосторонніх відносинах.

Експерти звертають увагу, що поки що йдеться лише про ініціативу опозиційної сили. Водночас подібні заяви свідчать про те, що історична тематика дедалі активніше використовується у внутрішній політичній боротьбі Польщі та може впливати на дискусії щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нова історична суперечка: навіщо Польща відправляє міністра на Волинь.



