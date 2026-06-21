Польша не выживет: Квасьневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что антиукраинская риторика может дорого обойтись стране. По его мнению, если из-за политического давления на Польшу оставят около 1,5 миллиона украинцев, это быстро скажется на работе ключевых секторов экономики и социальной сферы.
Александр Квасьневский. Фото из открытых источников
Александр Квасьневский в интервью польскому изданию Tygodnik Polityka отметил, что украинские работники стали важной частью польского рынка труда. По его словам, их присутствие помогает стране компенсировать последствия демографического кризиса и нехватку рабочих рук.
По его словам, политики все чаще используют тему Украины для мобилизации избирателей. Однако Квасьневский предупредил, что если украинцы вернутся домой или переедут в другие страны Западной Европы, Польша столкнется с проблемами в сфере услуг, медицине, уходе за пожилыми людьми и строительстве.
Бывший президент призвал крупнейшие политические силы Польши, в частности, правительственную коалицию и партию "Право и справедливость", не превращать украинский вопрос в инструмент предвыборной борьбы. Он подчеркнул, что эмоциональные заявления могут разрушить доверие между двумя соседними странами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше предупредили о последствиях скандала с Украиной: "Все идет в очень плохом направлении".
Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Сибига объявил ультиматум Польши после скандала с орденом.