Польша не выживет: Квасьневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что антиукраинская риторика может дорого обойтись стране. По его мнению, если из-за политического давления на Польшу оставят около 1,5 миллиона украинцев, это быстро скажется на работе ключевых секторов экономики и социальной сферы.

Александр Квасьневский. Фото из открытых источников

Александр Квасьневский в интервью польскому изданию Tygodnik Polityka отметил, что украинские работники стали важной частью польского рынка труда. По его словам, их присутствие помогает стране компенсировать последствия демографического кризиса и нехватку рабочих рук.

"1,5 миллиона украинцев — это дар. И тогда нам остается только жалеть о себе в будущем", — сказал Квасневский и добавил, что в Польше "очень громко звучит антиукраинское течение".

По его словам, политики все чаще используют тему Украины для мобилизации избирателей. Однако Квасьневский предупредил, что если украинцы вернутся домой или переедут в другие страны Западной Европы, Польша столкнется с проблемами в сфере услуг, медицине, уходе за пожилыми людьми и строительстве.

Бывший президент призвал крупнейшие политические силы Польши, в частности, правительственную коалицию и партию "Право и справедливость", не превращать украинский вопрос в инструмент предвыборной борьбы. Он подчеркнул, что эмоциональные заявления могут разрушить доверие между двумя соседними странами.

"По крайней мере, в рабочих группах, потому что нас в скором времени ждут вопросы, которые окажутся сложнее эксгумации и всей этой истории", — сказал Квасневский, имея в виду вступление Украины в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше предупредили о последствиях скандала с Украиной: "Все идет в очень плохом направлении".

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Сибига объявил ультиматум Польши после скандала с орденом.