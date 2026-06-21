Польща не виживе: Кваснєвський жорстко осадив польських політиків за антиукраїнську риторику

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що антиукраїнська риторика може дорого коштувати країні. На його думку, якщо через політичний тиск Польщу залишять близько 1,5 мільйона українців, це швидко позначиться на роботі ключових секторів економіки та соціальної сфери.

Олександр Кваснєвський. Фото з відкритих джерел

Олександр Кваснєвський в інтерв’ю польському виданню Tygodnik Polityka зазначив, що українські працівники стали важливою частиною польського ринку праці. За його словами, їх присутність допомагає країні компенсувати наслідки демографічної кризи та нестачу робочих рук.

"1,5 мільйона українців — це дар. І тоді нам залишається лише шкодувати про себе в майбутньому", – сказав Кваснєвський та додав, що в Польщі "дуже голосно звучить антиукраїнська течія".

За його словами, політики дедалі частіше використовують тему України для мобілізації виборців. Однак Кваснєвський попередив, що якщо українці повернуться додому або переїдуть до інших країн Західної Європи, Польща зіткнеться з проблемами у сфері послуг, медицині, догляді за літніми людьми та будівництві.

Колишній президент закликав найбільші політичні сили Польщі, зокрема урядову коаліцію і партію "Право і справедливість", не перетворювати українське питання на інструмент передвиборчої боротьби. Він наголосив, що емоційні заяви можуть зруйнувати довіру між двома сусідніми країнами.

"Принаймні в робочих групах, бо на нас незабаром чекають питання, які виявляться складнішими за ексгумації та всю цю історію", – сказав Кваснєвський маючи на увазі вступ України до ЄС.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі попередили про наслідки скандалу з Україною: "Все йде в дуже поганому напрямку".

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС України Сибіга оголосив ультиматум Польщі після скандалу з орденом.