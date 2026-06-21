"Все йде в дуже поганому напрямку": у Польщі попередили про наслідки скандалу з Україною

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Slava Kot
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що нинішня динаміка між двома країнами "розвивається у дуже поганому напрямку" та може мати наслідки не лише для двосторонньої співпраці, а й для безпеки всього регіону.
Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел
На тлі скандалу зі скасуванням Ордена Білого Орла для президента України Володимира Зеленського з боку польського лідера Кароля Навроцького Владислав Косиняк-Камиш в дописі в соцмережі X заявив, що суспільство дедалі більше поляризується у питанні підтримки України.
Окремо міністр наголосив, що загострення емоцій і політичних заяв між Києвом і Варшавою "грає на руку ворогу", маючи на увазі Росію.
Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського державної нагороди, наголосивши, що це рішення нібито "не спрямоване проти українського народу". Цей крок був сприйнятий як реакція на українські рішення щодо перейменування військового підрозділу на честь героїв УПА.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тлі скандалу у Польщі закликають Україну повернути всю військову допомогу.
Також "Коментарі" писали про те, чому Польща не хоче, щоб Україна була членом ЄС.