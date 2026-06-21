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"Все йде в дуже поганому напрямку": у Польщі попередили про наслідки скандалу з Україною

Міністр оборони Польщі заявив про погіршення відносин з Україною

21 червня 2026, 12:15
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Slava Kot

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що нинішня динаміка між двома країнами "розвивається у дуже поганому напрямку" та може мати наслідки не лише для двосторонньої співпраці, а й для безпеки всього регіону. 

"Все йде в дуже поганому напрямку": у Польщі попередили про наслідки скандалу з Україною

Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

На тлі скандалу зі скасуванням Ордена Білого Орла для президента України Володимира Зеленського з боку польського лідера Кароля Навроцького Владислав Косиняк-Камиш в дописі в соцмережі X заявив, що суспільство дедалі більше поляризується у питанні підтримки України. 

Окремо міністр наголосив, що загострення емоцій і політичних заяв між Києвом і Варшавою "грає на руку ворогу", маючи на увазі Росію.

"Багато поляків зараз замислюються, як виглядатимуть наші відносини з Україною. Роблять це як ті, хто підтримує сусіда від початку війни і вважає, що так і треба. Напевно, роблять це також ті, хто стверджує, що допомога непотрібна, а всі українці мають повернутися додому. Безсумнівно, що все йде в дуже поганому напрямку. Ескалація напруги серед союзників лише сприяє ворогу", – заявив Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського державної нагороди, наголосивши, що це рішення нібито "не спрямоване проти українського народу". Цей крок був сприйнятий як реакція на українські рішення щодо перейменування військового підрозділу на честь героїв УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тлі скандалу у Польщі закликають Україну повернути всю військову допомогу.

Також "Коментарі" писали про те, чому Польща не хоче, щоб Україна була членом ЄС.



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Джерело: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2068419690326573256
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