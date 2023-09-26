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Польша объявила, что ужесточит контроль на границе

По причине увеличения количества нелегальных мигрантов Польша рассматривает возможность усилить контроль на границе.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что издал приказ главе МИДа для усиления контроля на польско-словацкой границе. Причиной решения является увеличение количества попавших в Польшу из Словакии нелегалов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Польша объявила, что ужесточит контроль на границе

Польша ужесточит контроль на границе со Словакией. Фото из открытых источников

Во время встречи с жителями города Красник Моравецкий заявил, что Польша контролирует границу с Беларусью, откуда раньше было значительное движение нелегальных мигрантов. Однако, по словам польского премьера, большое количество нелегалов попадает из Словакии.


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"Мы это не контролируем, но я поручил министру внутренних дел и администрации ввести проверку на польско-словацкой границе автомобилей и автобусов, которые могут перевозить нелегалов", — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что большинство нелегалов прибывают из Балканского региона через Венгрию и Словакию попадают в Польшу, ведь между странами нет границ. Конечным пунктом мигрантов является Германия, куда они попадают из Польши. Германия утверждает, что в последние годы резко возросло количество мигрантов, прибывающих в страну с территории Польши. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер назвал это "настоящим миграционным кризисом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссар отправил ультиматум для Польши, в котором требует объяснений по поводу визового скандала и установил крайний срок для ответа польского правительства.

Также "Комментарии" писали о скандале в Канаде с участием Зеленского. Из Польши последовала резкая реакция о присутствии 98-летнего украинского мигранта в канадском парламенте.



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Источник: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wracaja-kontrole-na-polskiej-granicy-na-razie-z-jednym-panstwem/cdxd597
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