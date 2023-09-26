Польша объявила, что ужесточит контроль на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что издал приказ главе МИДа для усиления контроля на польско-словацкой границе. Причиной решения является увеличение количества попавших в Польшу из Словакии нелегалов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Польша ужесточит контроль на границе со Словакией. Фото из открытых источников

Во время встречи с жителями города Красник Моравецкий заявил, что Польша контролирует границу с Беларусью, откуда раньше было значительное движение нелегальных мигрантов. Однако, по словам польского премьера, большое количество нелегалов попадает из Словакии.

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"Мы это не контролируем, но я поручил министру внутренних дел и администрации ввести проверку на польско-словацкой границе автомобилей и автобусов, которые могут перевозить нелегалов", — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что большинство нелегалов прибывают из Балканского региона через Венгрию и Словакию попадают в Польшу, ведь между странами нет границ. Конечным пунктом мигрантов является Германия, куда они попадают из Польши. Германия утверждает, что в последние годы резко возросло количество мигрантов, прибывающих в страну с территории Польши. Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер назвал это "настоящим миграционным кризисом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссар отправил ультиматум для Польши, в котором требует объяснений по поводу визового скандала и установил крайний срок для ответа польского правительства.

Также "Комментарии" писали о скандале в Канаде с участием Зеленского. Из Польши последовала резкая реакция о присутствии 98-летнего украинского мигранта в канадском парламенте.