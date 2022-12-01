Польша объявила о введении второго и третьего уровня опасности. Какая причина

До конца февраля 2023 г. на всей территории Польши будет действовать второй уровень опасности BRAVO и третий уровень опасности CHARLIE-CRP. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на государственный сайт польского правительства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Согласно указу, новые уровни опасности будут действовать до февраля 2023 года. Второй уровень опасности под кодовым заявлением BRAVO носит превентивный характер и введен в связи с геополитическим положением вокруг Польши. Подразумевается война России против Украины, а также различные атаки и провокации российских и белорусских спецслужб против Польши и других стран Европейского Союза.

Третий уровень опасности CHARLIE-CRP введен как метод противодействия в киберпространстве. Он вводится тогда, когда высока вероятность террористических кибератак на государство и технологические предприятия.

Как сообщается в документе, новые указы начали действовать с момента подписания, следовательно, с 1 декабря и до 28 февраля 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что польского президента разыграли российские пранкеры. Они позвонили по телефону от имени президента Франции Эммануэля Макрона и спрашивали о ракетных взрывах, произошедших на территории Польши. Анджей Дуда ответил, что это война и обе стороны будут обвинять друг друга.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьер-министра Матеуша Моравецкого, не исключающего, что ракетные удары по Польше могли быть организованы Российской Федерацией как провокации на территории его страны. Такое заявление прозвучало, несмотря на то, что, вероятно, это была украинская ракета.



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