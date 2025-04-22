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Польша остановила массовую попытку прорыва границы из Беларуси: детали

Белорусские мигранты атакуют польскую границу

сегодня, 13:48
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Кравцев Сергей

В Польше в течение последних четырех дней замечено 250 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. В ходе рейдов есть задержанные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении X польских пограничников.

Польша остановила массовую попытку прорыва границы из Беларуси: детали

Граница Польши. Фото: из открытых источников

По информации пограничников, за период с 18 по 21 апреля на границе с Беларусью было зафиксировано более 250 попыток незаконного пересечения границы, все их остановили.

"За содействие задержаны два человека. В сторону польских патрулей бросались камнями", — отметили в сообщении.

Стоит отметить, с начала полномасштабного вторжения России в Украину между Польшей и Беларусью возросла напряженность. В частности, власти Польши обвиняют Минск в умышленном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС. Ведь Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша поддерживает идею доступа к французскому "ядерному зонтику" для защиты от потенциальной российской угрозы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал президент Польши Анджей Дуда.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше вступили в силу поправки к законам о защите родины и противодействии шпионажу, согласно которым теперь запрещено фотографирование стратегических мест по всей стране. Они будут маркированы бело-красным знаком с надписью "Фотосъемка запрещена". За нарушение закона предусмотрены штрафы и арест. Об этом сообщает "Польское радио".

Теперь на территории Польши можно получить наказание за фотографию в неположенном месте. Это связано с тем, что вступили в силу поправки в Закон о защите родины и Закон о противодействии шпионажу.




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Источник: https://x.com/Straz_Graniczna/status/1914574926444482747
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